Apple limite la capture en mode Référence dans l’Union européenne. Photos permet tout de même d’afficher et de comparer les images de référence reçues.

iPhone 18 Pro : la France peut vérifier les photos de référence, mais la capture reste bloquée

Le mode Référence de l’iPhone 18 Pro permet à la caméra principale de signer des données du capteur au moment de la prise de vue. Si vous cherchez ce réglage en France, un détail de la documentation Apple explique son absence : la capture en mode Référence n’est pas disponible dans l’app Appareil photo dans l’Union européenne. En revanche, Photos peut afficher les images de référence reçues.

Ce que vous pouvez vérifier dans Photos

Lorsqu’un fichier contient les données de référence, Photos peut produire une version à partir des données du capteur. L’idée est de la comparer à la photo habituelle pour repérer des différences. Apple décrit cette fonction sur iPhone, iPad et Mac à partir d’iOS 27, d’iPadOS 27 et de macOS 27. Le destinataire n’a donc pas besoin de posséder lui-même un iPhone 18 Pro.

Le bon réflexe consiste à demander le fichier qui conserve les données de référence. Une capture d’écran ou une image déjà recompressée dans un autre service ne transporte pas forcément les informations nécessaires. Dans Photos, ouvrez le cliché puis cherchez les informations relatives à l’image de référence.

Une preuve sur le fichier, avec une portée précise

La signature documente des données capturées par un capteur compatible. Elle aide à examiner l’origine technique d’une image et les différences entre le rendu partagé et la référence. La légende, le lieu revendiqué et le contexte de la scène demandent leurs propres vérifications.

Sources : fonctionnement et restrictions par région chez Apple et guide d’affichage dans Photos.