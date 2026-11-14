iPhone 18 Pro, 17 Pro ou 16 Pro Max : lequel acheter surtout pour la photo ?

Si vous cherchez un iPhone pour la photo, trois générations méritent d’être comparées. L’iPhone 18 Pro est le plus récent des trois, l’iPhone 17 Pro conserve trois capteurs de 48 Mpx, et l’iPhone 16 Pro Max propose déjà un téléobjectif 5×. Le meilleur achat dépend surtout de ce que vous photographiez et du prix du modèle qui vous intéresse.

Le zoom mérite d’être comparé aux focales que vous utilisez

Sur l’iPhone 16 Pro Max, Apple associe un appareil principal et un ultra grand-angle de 48 Mpx à un téléobjectif 5× de 12 Mpx. Pour un sujet éloigné en pleine lumière, il peut encore répondre au besoin. Le 17 Pro passe à 48 Mpx sur le téléobjectif avec un cadrage optique de 4× et un cadrage 8× obtenu à partir du capteur. Cette différence compte : un emplacement 8× dans l’application photo ne veut pas dire que l’optique grossit huit fois.

Quel modèle choisir selon vos photos ?

Pour des portraits et des photos de voyage, demandez à voir des exemples pris avec le 17 Pro et le 16 Pro Max aux mêmes cadrages. Un 5× peut être pratique pour un détail de façade, mais vous demander plus de recul pour un portrait à table. Si vous photographiez surtout au grand-angle et partagez sur un écran de téléphone, la différence entre les générations peut peser moins que l’écart de prix.

Pour filmer régulièrement, comparez la stabilisation, les modes vidéo compatibles avec votre logiciel de montage et le stockage à prix égal. L’iPhone 18 Pro mérite une comparaison directe si la vidéo est une raison majeure d’achat. Un classement global mélange souvent photo, zoom et vidéo : il ne dit pas à lui seul quel appareil est le plus adapté pour filmer un concert ou photographier un enfant qui bouge.

Le prix d’occasion se juge avec la batterie et les objectifs

Sur un 16 Pro Max ou un 17 Pro reconditionné, inspectez les verres des caméras et essayez chaque niveau de zoom. Testez ensuite la mise au point près d’une fenêtre et en intérieur. Vérifiez la batterie, le stockage et la garantie avant de comparer avec un 18 Pro neuf. Le 16 Pro Max prend aussi plus de place en main que les deux Pro de taille standard : c’est un avantage pour cadrer et un inconvénient si vous photographiez à une main.

Les trois appareils photo comparés

Modèle Capteur principal Ultra grand-angle Téléobjectif iPhone 18 Pro 48 Mpx, ouverture variable ƒ/1,48 à ƒ/4 48 Mpx 48 Mpx, 4× optique et cadrage 8× iPhone 17 Pro 48 Mpx, ouverture fixe 48 Mpx 48 Mpx, 4× optique et cadrage 8× iPhone 16 Pro Max 48 Mpx, ouverture fixe 48 Mpx 12 Mpx, 5× optique

La différence que vous pouvez tester au grand-angle est l’ouverture variable du 18 Pro. Apple explique que l’ouverture large laisse entrer davantage de lumière et que le réglage à ƒ/4 augmente la profondeur de champ. Essayez une photo de groupe où les personnes sont réparties sur deux rangées, puis une scène d’intérieur peu éclairée. Le premier cas favorise une zone nette plus large, le second donne davantage d’intérêt à une ouverture plus grande.