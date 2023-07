iPhone 15 contre Samsung Galaxy Z Flip5 : Quel géant des smartphones mérite votre investissement ?

Un nouveau tournoi des titans est sur le point de commencer, avec Apple et Samsung se préparant à lancer leurs derniers smartphones haut de gamme, l’iPhone 15 et le Galaxy Z Flip5, respectivement. Dans cet article, nous allons détailler les caractéristiques de chacun, pour vous aider à prendre une décision éclairée sur lequel mérite votre investissement.

Caractéristiques marquantes de l’iPhone 15 d’Apple

L’iPhone 15 d’Apple, dont le lancement est prévu plus tard cette année, est le successeur tant attendu de l’iPhone 14. Selon les rumeurs, l’iPhone 15 est doté du système d’exploitation iOS 17 et du processeur hexacore Apple A17 Bionic. Outre ces améliorations techniques, l’iPhone 15 conserve le design emblématique d’Apple, avec une résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP68. Son prix de lancement devrait être d’environ 650 euros.

Spécifications techniques de l’iPhone 15

Voici quelques-unes des spécifications techniques clés de l’iPhone 15 :

Écran : L’iPhone 15 est doté d’un écran Super Retina XDR OLED de résolution 2532 × 1170 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Il supporte également le HDR10 et le Dolby Vision, avec une luminosité pouvant atteindre 1200 nits. L’écran est protégé par un verre Ceramic Shield résistant aux rayures.

8 Go. Caméra : L’iPhone 15 possède une double caméra de 16 mégapixels.

Les points forts du Galaxy Z Flip5 de Samsung

Le Galaxy Z Flip5 de Samsung, annoncé la semaine dernière, est le dernier-né de la série de smartphones pliables de Samsung. Avec un processeur Snapdragon 8 Gen 2 octa-core et un prix de lancement de 1 560 euros, c’est l’un des smartphones les plus chers du marché cette année.

Spécifications techniques du Galaxy Z Flip5

Voici quelques-unes des spécifications techniques clés du Galaxy Z Flip5 :

Écran : Le Galaxy Z Flip5 dispose d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 7.6 pouces et d’un écran secondaire de 6.2 pouces. Les deux écrans prennent en charge le HDR10+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Galaxy Z Flip5 est doté d’une caméra triple, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra large de 12 mégapixels et un capteur téléphoto de 10 mégapixels. Il dispose également d’une caméra frontale de 4 mégapixels et 10 mégapixels. Système d’exploitation : Android 13 avec interface utilisateur One UI 5.1.1.

iPhone 15 ou Galaxy Z Flip5 ?

Le choix entre l’iPhone 15 et le Galaxy Z Flip5 dépend en fin de compte de vos préférences personnelles et de votre budget. Alors que certains utilisateurs préfèrent l’interface utilisateur simple et intuitive d’Apple, d’autres préfèrent la flexibilité et la personnalisation offertes par Android. En ce qui concerne le prix, il est important de noter que l’iPhone 15 pourrait être considérablement plus cher que son prédécesseur, l’iPhone 14, selon un rapport récent de Barclays.