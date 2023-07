Une nouvelle étude révèle l’impact considérable de la 5G sur la durée de vie de la batterie de votre smartphone. Préparez-vous à être surpris par la suite.

Le site web bien connu Ookla, propriétaire de speedtest.net, a récemment publié un rapport intéressant. Ce dernier confirme que la technologie 5G a une consommation énergétique supérieure sur les smartphones par rapport au réseau LTE (4G).

En effet, selon les données les plus récentes d’Ookla, la 5G épuise plus rapidement les batteries de nos smartphones par rapport à la 4G. Le réseau de cinquième génération consommerait en moyenne 10% d’énergie en plus par rapport à la 4G ou LTE.

Speedtest Intelligence data finds that 5G usage depletes smartphone batteries faster than 4G-LTE, with a 6% to 11% increased drain. Learn more about battery drain and which chipset vendors are driving efficiency gains: https://t.co/2Wg1HkWWfF pic.twitter.com/r0zln2pXuW — Speedtest by Ookla (@Speedtest) July 5, 2023

L’influence des processeurs sur l’efficacité énergétique

Cependant, tous les smartphones ne sont pas égaux et les résultats varient principalement en fonction du type de processeur utilisé. Ookla a analysé 8 types de processeurs de différents fabricants.

Qualcomm en tête de la performance énergétique

Il s’avère que les unités de Qualcomm, et plus précisément le dernier Snapdragon 8 Gen 2 intégré dans les smartphones phares de cette année, se comportent le mieux. Pour le LTE, la consommation de la batterie a été enregistrée à 25%, et pour la 5G – à 31%. Le MediaTek Dimensity 9200 a obtenu un résultat similaire, respectivement 27% et 34%.

Des différences notables ont été observées, par exemple, avec le Dimensity 9000 qui a enregistré une consommation de 35% sur LTE et de 45% sur 5G, ainsi que le Google Tensor de 1ère génération – 29% sur LTE et 40% sur 5G. Les différences ici sont de l’ordre de 10 et 11 points de pourcentage. Dans le cas du Snapdragon 8 Gen 2, elle était beaucoup plus petite, seulement 6 points de pourcentage.

La pertinence du processeur

Il ne devrait surprendre personne que la 5G draine la batterie beaucoup plus rapidement que la LTE. C’est un fait bien connu depuis longtemps. Cependant, le rapport confirme également quelque chose d’autre – à savoir que tous les processeurs ne sont pas égaux, notamment en ce qui concerne la connectivité 5G.

Les générations successives de processeurs offrent certes une plus grande puissance de calcul, mais l’aspect de l’économie d’énergie est également important. C’est particulièrement évident avec le Snapdragon 8 Gen 2 produit par TSMC et le 8 Gen 1, dont la production a été assurée par Samsung.

