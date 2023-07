Découvrez le premier téléphone que vous pouvez porter sur vous comme un insigne !

Oui, vous avez bien lu, c’est le Humane AI Pin. Non seulement c’est un smartphone, mais aussi un bijou de l’intelligence artificielle, tout cela présenté en forme d’une broche. Vous êtes intrigué ? Alors, lisez la suite pour en savoir plus.

Les smartphones d’aujourd’hui sont ennuyeux et presque identiques. Quand est-ce que la dernière innovation a-t-elle fait son apparition ? Peut-être lorsqu’on a commencé à voir des téléphones avec des caméras coulissantes. Maintenant, Lenovo tente de faire quelque chose de similaire avec les ordinateurs portables, mais c’est une autre histoire. Et si vous pouviez porter votre téléphone sur vous ?

I obtained a video of @Humane ‘s AI-powered wearable projector in action (clipped from a video @zarifali9 sent me of the #TED2023 by @imranchaudhri)

This looks insaneee! pic.twitter.com/DDOfTMCxH5

— Ray Wong (@raywongy) April 21, 2023