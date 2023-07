Découvrez le nouveau smartphone abordable de Samsung : Un véritable hit en puissance !

Samsung a récemment dévoilé son nouveau smartphone milieu de gamme, le Galaxy M34. Il promet d’offrir une excellente performance à un prix très attractif. Sa principale caractéristique séduisante est la promesse de recevoir pas moins de quatre versions du système Android.

Soutien à long terme : un avantage non négligeable

Alors que trois ans de mises à jour du système sont la norme dans le monde Android, certains fabricants de modèles haut de gamme, comme OnePlus et Samsung, offrent jusqu’à quatre versions de mise à jour Android. Cependant, pour les modèles de milieu de gamme, deux mises à jour du système sont souvent la norme. Ici, Samsung fait un pas en avant en offrant un smartphone qui bénéficiera d’un soutien à long terme.

Galaxy M34 : une offre irrésistible

Le Galaxy M34, successeur direct du très populaire Galaxy M33, semble être sur la bonne voie pour gagner une base de fans encore plus large. Il sera mis à jour régulièrement pendant plusieurs années. Les points forts de ce smartphone sont ses quatre mises à jour du système Android et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Le M34 est lancé avec Android 13 et l’interface utilisateur One UI 4, il recevra donc jusqu’à Android 17 et l’interface utilisateur One UI 8 (ou quel que soit le nom que Samsung décidera). À cet égard, il peut rivaliser avec les Galaxy S23 haut de gamme sortis plus tôt cette année. En plus de cela, le Samsung Galaxy M34 sera un smartphone abordable mais puissant.

Spécifications impressionnantes du Galaxy M34

Ce smartphone propose un écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Full HD+ (1080 × 2340 pixels), protégé par le verre Gorilla Glass 5. Il est propulsé par un processeur Exynos 1280 avec un modem 5G, accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de mémoire interne.

Côté photo, le Samsung Galaxy M34 ne devrait pas décevoir non plus. À l’arrière, il dispose d’un ensemble de trois caméras : un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique de l’image, un capteur ultra-large de 8 Mpx, et un capteur de 2 Mpx. À l’avant, il dispose d’une caméra selfie de 13 Mpx.

Le tout est alimenté par une batterie de 6000 mAh avec un chargeur de 25 W. Qu’en est-il du prix ? Le modèle 6/128 Go coûtera environ 200 euros. Pour mettre cela en perspective, le Galaxy M33 est actuellement disponible à environ 260 euros et même à ce prix, il reste une excellente option compte tenu des quatre ans de mises à jour du système Android.

Alors, si vous cherchez un smartphone abordable avec une forte spécification et un soutien à long terme, le Samsung Galaxy M34 pourrait bien être le choix idéal pour vous !

