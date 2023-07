Découvrez la performance abordable avec la nouvelle tablette Xiaomi Pad 6 maintenant en Europe!

Voici une nouvelle qui fera bouger les choses dans le monde des tablettes ! Xiaomi, la célèbre marque chinoise, vient de lancer sa dernière tablette, la Xiaomi Pad 6, en Europe. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui recherchent une tablette de qualité à un prix abordable.

La Xiaomi Pad 6 débarque en Europe

Comme à son habitude, Xiaomi a d’abord lancé sa nouvelle tablette, la Pad 6, sur le marché chinois en avril. Quelques mois plus tard, cet appareil hautement attendu fait enfin son entrée sur le marché européen.

Un matériel puissant à un prix attractif

La Xiaomi Pad 6 propose une combinaison alléchante de performances exceptionnelles et d’un prix très compétitif. Elle est dotée d’un écran de 11 pouces avec un rapport d’aspect de 16:10 et une résolution de 1800 x 2880 pixels à un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’écran peut afficher 1 milliard de couleurs, possède une luminosité de 550 nits et offre la technologie HDR10. Pour protéger cet écran impressionnant, Xiaomi a opté pour du verre Gorilla Glass 3.

Des caractéristiques techniques haut de gamme

Sous le capot, on trouve l’ancien chipset haut de gamme Snapdragon 870 (une version mise à jour du Snapdragon 865 des smartphones phares de 2020 avec une fréquence d’horloge plus élevée). Ce processeur est soutenu par 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage UFS 3.1.

La Xiaomi Pad 6 offre également des fonctionnalités de caméra solides, avec un module de 8 mégapixels à l’avant pour les selfies ou les appels vidéo, et un objectif unique de 13 mégapixels à l’arrière. Fait notable, la tablette présente un cadre et un dos en aluminium, évitant l’utilisation de plastique bon marché souvent trouvé sur des tablettes moins coûteuses.

Des fonctionnalités supplémentaires pour un confort d’utilisation maximal

Au-delà de ces caractéristiques impressionnantes, la Xiaomi Pad 6 offre également une batterie de 8840 mAh avec une charge de 33 W, le Bluetooth 5.2, le WiFi 6, une ventouse magnétique pour le stylet, et fonctionne sur Android 13 avec l’interface utilisateur MIUI 14. La tablette est disponible à partir de 400 euros pour le modèle de base (6 Go de RAM et 128 Go de stockage), et monte à 430 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

