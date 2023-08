Realme GT 5 : La puissance de charge révélée dans une affiche promotionnelle et les spécifications complètes divulguées avant le lancement

Préparez-vous à être émerveillé par le prochain Realme GT 5, un smartphone qui promet d’établir de nouvelles normes. Découvrez pourquoi ce téléphone est tant attendu dans les semaines à venir.

Une puissance de charge impressionnante

Realme se prépare activement pour le lancement de son Realme GT 5. La marque a déjà commencé à éveiller notre curiosité en révélant certaines spécifications, notamment une mémoire RAM maximale impressionnante de 24 Go. Mais ce n’est pas tout : Realme a également annoncé que le GT 5 serait équipé d’une technologie de charge rapide de 240 Watts.

Une révolution dans le monde du chargement

Ce n’est pas la première fois qu’un téléphone Realme est doté d’une charge rapide de 240 Watts. Depuis que la société OPPO a introduit cette technologie de charge, la marque sœur Realme l’a intégrée dans plusieurs de ses modèles, tels que le Realme GT Neo 5, connu mondialement sous le nom de Realme GT 3 240W.

Caractéristiques époustouflantes du Realme GT 5

Selon les rapports récents, le Realme GT 5 à venir est prévu pour être doté d’un écran OLED massif de 6,74 pouces avec une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement étonnant de 144 Hz. Il sera propulsé par le processeur Snapdragon 8 Gen 2, et proposera deux options de mémoire RAM : 16 Go et 24 Go LPDDR5x. Les options de stockage varieront de 128 Go à 1 To en UFS 4.0.

Un système de caméra avancé

Le téléphone présentera une caméra frontale de 16 mégapixels pour capturer des selfies parfaites. À l’arrière, le Realme GT 5 sera équipé d’un système de caméra triple, incluant une lentille principale avec un capteur Sony IMX890 de 50 mégapixels, stabilisation optique de l’image (OIS), une lentille ultra-large de 8 mégapixels, et une lentille macro de 2 mégapixels.

Options de batterie flexibles

Les fuites indiquent que le Realme GT 5 sera disponible avec deux options de batterie différentes. L’une d’elles serait une batterie de 4600 mAh supportant une charge rapide de 240 Watts, tandis que l’alternative proposerait une batterie plus grande de 5200 mAh avec une capacité de charge rapide de 150 Watts.