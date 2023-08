Prix et caractéristiques du nouveau Nokia C210 – Officiellement présenté avec des fonctionnalités exceptionnelles

Êtes-vous à la recherche d’un smartphone de qualité à un prix abordable ? Découvrez le nouveau Nokia C210, annoncé aujourd’hui par Nokia. Il arrive sur le marché avec des spécifications solides et un prix qui ne brisera pas votre tirelire. Restez avec nous pour plonger dans les détails.

Écran de qualité supérieure

Le Nokia C210 est équipé d’un écran LCD de 6,3 pouces avec une résolution +HD de 720 x 1560 pixels. L’écran arbore une encoche en forme de goutte d’eau et est protégé par le verre Corning Gorilla Glass 3, garantissant une résistance aux dommages et aux rayures.

Conception solide et sécurisée

Il intègre un capteur d’empreintes digitales placé sur le côté, intégré dans le bouton d’alimentation. Le téléphone est doté d’une structure métallique robuste, le rendant particulièrement durable. De plus, il est certifié IP52, offrant une résistance à la poussière et aux éclaboussures d’eau.

Caméra pour des photos impressionnantes

Le Nokia C210 est doté d’une unité de caméra rectangulaire compacte à l’arrière, comprenant un capteur principal de 13 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et une unité flash LED. À l’avant, il est équipé d’une caméra de 5 mégapixels pour les selfies.

Performances puissantes

Ce téléphone est alimenté par le processeur Snapdragon 662 de Qualcomm. Il est accompagné de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 512 Go via une carte microSD.

Autonomie et connectivité

Le Nokia C210 est soutenu par une batterie de 3000 milliampères-heure, avec support pour la charge à 10 watts. Il fonctionne sous le système d’exploitation Android 13. Les options de connectivité incluent le 4G VoLTE, un port USB-C, une prise audio 3,5 mm, le Wi-Fi et le Bluetooth. Il offre également le son Nokia OZO avec une fonction d’annulation du bruit du vent pour un son clair dans les vidéos.

Couleur et Prix

Le téléphone est disponible en une seule couleur, le noir, et est proposé au prix d’environ 92,65 euros (converti depuis 109 dollars). Il sera disponible à l’achat à partir du 14 septembre sur les sites de Metro by T-Mobile et en ligne.

Quelle est votre opinion sur ce nouveau modèle de Nokia ? N’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires !