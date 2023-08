Prix et spécifications du Nokia G310: Annonce officielle et fonctionnalités clés

Découvrez le tout nouveau Nokia G310, le dernier ajout à la gamme de smartphones de Nokia. Dans cet article, nous vous dévoilons en détail les caractéristiques de ce téléphone, son prix en euros et les fonctionnalités phares qui le distinguent. Continuez à lire pour en savoir plus !

Un écran de haute qualité

Le Nokia G310 se distingue par son écran LCD de 6,6 pouces de haute résolution (720 x 1612 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran est protégé par une couche de verre Corning Gorilla 3 et est doté d’une encoche en forme de goutte d’eau.

Performance et stockage

Sous le capot, le Nokia G310 est alimenté par un processeur Snapdragon 480+ de Qualcomm. Il est accompagné de 4 Go de RAM et de 128 Go de mémoire de stockage interne, garantissant ainsi une performance fluide et réactive.

Caméras impressionnantes

Ce téléphone dispose d’une caméra arrière triple, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, il est équipé d’une caméra de 8 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Son et autonomie

Le Nokia G310 est également équipé de la technologie sonore OZO de Nokia. Selon la société, cette technologie vise à améliorer la qualité audio pendant la lecture et l’enregistrement des vidéos. De plus, ce smartphone est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 milliampères-heures, qui est rechargée via un adaptateur de 20 watts.

Sécurité et connectivité

Le téléphone est également équipé d’une puce NFC et d’un capteur d’empreintes digitales pour garantir un niveau élevé de sécurité.

Système d’exploitation et réparabilité

Le Nokia G310 fonctionne sous le système d’exploitation Android 13. Il fait partie des rares téléphones, de nos jours, à avoir un design QuickFix, ce qui le rend facile à réparer, un atout majeur à une époque où la réparabilité des appareils devient de plus en plus rare.

Couleur et prix

Ce smartphone est disponible en une seule couleur : le bleu. Le prix du Nokia G310 est d’environ 186 dollars américains, ce qui équivaut approximativement à 157 euros (selon le taux de change actuel). Le Nokia G310 5G sera disponible à l’achat à partir du 24 août sur les sites de T-Mobile, Metro by T-Mobile et en ligne.

Alors, que pensez-vous du nouveau Nokia G310 ? Partagez votre avis avec nous dans les commentaires ci-dessous !