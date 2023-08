Un réglage secret sur android qui draine plus de la moitié de votre batterie !

Vous vous demandez pourquoi la batterie de votre smartphone Android se vide si rapidement ? La réponse pourrait être cachée dans un réglage secret d’Android. Continuez à lire pour découvrir ce paramètre discret qui pourrait être le coupable de la consommation excessive de votre batterie !

1. Le mystérieux réglage d’android :

Activer différentes options sur votre téléphone peut augmenter la consommation de la batterie. Parmi ces options, il existe un réglage secret dans Android qui draine votre batterie. Il s’agit de la fonction “Connexion rapide aux appareils”, qui est activée par défaut et connecte automatiquement votre téléphone à un réseau Wi-Fi enregistré ou à un appareil Bluetooth couplé.

2. Le syndrome du nouveau téléphone :

À chaque fois que nous achetons un nouveau smartphone, nous fouillons dans les réglages et tout le système à la recherche de fonctionnalités intéressantes, et je suis sûr que vous faites la même chose. Nous sommes curieux de nature et aimons découvrir des fonctions excitantes que notre ancien téléphone n’avait pas.

3. L’évolution d’android 12 :

Android 12 a été une révolution dans les systèmes d’exploitation des téléphones compatibles avec les applications Google. “Material You” a été introduit pour transformer complètement l’interface utilisateur, avec un nouveau panneau de contrôle, plus d’outils, une nouvelle charte de confidentialité, et parmi toutes ces superbes fonctionnalités, une modification pour connecter rapidement le téléphone à un réseau Wi-Fi ou à des appareils Bluetooth préalablement couplés.

4. L’impact sur la batterie :

Cette fonction est très utile, car elle évite d’avoir à naviguer dans les paramètres pour connecter le téléphone mobile au réseau Wi-Fi chaque fois que vous rentrez chez vous, ou à vos écouteurs sans fil chaque fois que vous écoutez de la musique. Cependant, elle a un grand inconvénient : elle consomme beaucoup de batterie car elle maintient le smartphone en recherche constante d’un appareil avec lequel se connecter.

5. La preuve par les chiffres :

Une capture d’écran d’un utilisateur dans le forum de la communauté OnePlus montre que cette option fonctionne en arrière-plan pendant 21 heures et 25 minutes, et consomme près de 3 milliampères de la batterie. Compte tenu que la plupart des smartphones sont équipés d’une batterie de 4000 ou 5000 milliampères-heure, nous parlons de plus de la moitié de la capacité totale.

6. Comment désactiver ce réglage secret ?

Pour éviter des problèmes de batterie ou des connexions indésirables à d’autres appareils, voici ce que vous devez faire :

Accédez aux paramètres de votre téléphone Android.

Recherchez la section “Connexion et partage”, mais elle peut aussi être nommée différemment, comme “Services d’amélioration”. Si vous voulez simplifier, utilisez la barre de recherche supérieure pour entrer ‘Connexion rapide aux appareils’.

Désactivez l’option en cliquant dessus.

7. Optimisez encore plus votre batterie :

Il est très facile d’améliorer considérablement la durée de vie de la batterie de votre téléphone, mais n’oubliez pas que d’autres fonctions, telles que le GPS, le point d’accès personnel ou le NFC, consomment également de l’énergie. Pensez à les désactiver toutes lorsque vous ne les utilisez pas.

Alors, allez-vous désactiver ce réglage secret d’Android ?