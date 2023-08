Samsung Galaxy S24 Ultra : Les premières fuites révèlent un monstre surpuissant en préparation

La seconde moitié de l’année est là, et avec elle, les informations concernant les prochaines sorties de Samsung commencent à se dévoiler. En tête de liste, le très attendu Galaxy S24 Ultra s’annonce explosif. Si vous êtes un adepte des dernières technologies, ce qui suit risque fortement de vous intéresser !

1. Un processeur double selon les marchés :

De plus en plus, des rumeurs indiquent que Samsung pourrait de nouveau opter pour deux processeurs différents selon les régions où le smartphone sera commercialisé. Ainsi, en Asie et en Europe, nous pourrions voir le processeur maison Exynos 2400, tandis qu’aux États-Unis et en Corée du Sud, ce serait le Snapdragon 8 Gen 3 qui serait utilisé.

2. Une évolution majeure dans la configuration des appareils photo :

Samsung Galaxy S24 Ultra Rear Cam: 200MP + 12MP (UW) + 50MP (tele) + 10MP (periscope) Selfie: 12MP Battery: 5,000mAh, 45W charging SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 16, 2023



D’après les informations d’un leaker réputé, un changement significatif est à prévoir concernant les appareils photo et leur configuration. Le capteur principal arborerait une résolution époustouflante de 200 mégapixels, accompagné d’un capteur de 12 mégapixels avec un objectif ultra-grand-angle. Le dispositif serait complété par un capteur de 50 mégapixels équipé d’un objectif téléphoto avec un zoom optique 3x et un capteur de 10 mégapixels avec un objectif périscopique permettant un zoom optique 10x. À l’avant, on retrouverait une caméra selfie de 12 mégapixels.

3. La charge toujours en deçà des attentes :

Il est quelque peu décevant de constater que la puissance maximale de charge reste à un niveau modeste de 45W. Dans le monde actuel des ultra-flagships, cela peut sembler faible.

4. Un écran OLED révolutionnaire :

I can confirm that the Galaxy S24 Ultra has finally been upgraded screen. pic.twitter.com/YXPiTN8j06 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 14, 2023



De plus, les fuites précédentes révèlent que le Galaxy S24 Ultra sera équipé d’un nouveau panneau OLED, bien plus lumineux que celui du Galaxy S23 Ultra. Ce nouveau panneau, portant la référence M13, est également annoncé comme étant beaucoup plus mince, plus économe en énergie et offrant une meilleure qualité d’image que son prédécesseur.

Ce Samsung Galaxy S24 Ultra s’annonce donc comme une véritable bête de puissance, avec des avancées majeures notamment en termes de photographie. Reste à voir si ces informations se confirmeront lors de l’annonce officielle du géant coréen. Un lancement à suivre de près !