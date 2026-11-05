iPad mini OLED : le verre nano-texturé fait passer le premier prix de 759 à 1 019 €

Si vous cherchez le nouvel iPad mini pour dessiner près d’une fenêtre ou lire sous une lampe, Apple propose un verre nano-texturé pour réduire les reflets. Cette option change aussi le choix du stockage. Le modèle de 128 Go est proposé avec le verre standard. Le verre nano-texturé apparaît sur les configurations de 256 et 512 Go.

Le stockage coûte 130 € de plus, le verre aussi

iPad mini Wi-Fi Verre Prix Apple France au 5 novembre 128 Go Standard 759 € 256 Go Standard 889 € 256 Go Nano-texturé 1 019 €

Sur le configurateur français d’Apple, passer de 128 à 256 Go avec le verre standard ajoute 130 €. Choisir ensuite le verre nano-texturé ajoute 130 € de plus. L’écart total avec le modèle de base atteint 260 €. Si vous aviez déjà besoin de 256 Go, le surcoût propre au verre est de 130 €.

Le verre standard bénéficie déjà d’un revêtement antireflet. La nano-texture a surtout un intérêt si une source lumineuse gêne régulièrement votre lecture ou votre dessin et que vous ne pouvez pas réorienter la tablette. Les deux variantes conservent le même écran OLED de 8,5 pouces et la compatibilité Apple Pencil Pro. Apple fournit une chiffonnette avec la version nano-texturée et documente son entretien.

Le choix à faire avant le 6 novembre

Le nouvel iPad mini est annoncé en boutique en France à partir du 6 novembre. Si vous hésitez entre les verres, comparez-les sous une lumière qui ressemble à votre pièce de travail. Le reflet d’un plafonnier ou d’une fenêtre vous en dira davantage que deux écrans posés face à vous dans une zone uniformément éclairée.

Sources : caractéristiques Apple France et annonce du lancement français.

Image : Apple.