Les premiers essais de l’iPad mini A20 Pro arrivent. L’OLED séduit, mais les 60 Hz restent une réserve ; Macworld publie aussi une mesure d’autonomie.

iPad mini OLED : un écran salué dans les premiers tests, mais toujours limité à 60 Hz

L’iPad mini OLED commence à livrer autre chose qu’une fiche technique. Les premiers essais publiés ce 3 novembre saluent le nouvel écran et le format plus léger, tout en butant sur le même choix : l’affichage reste à 60 Hz. Pour une tablette compacte destinée aussi au divertissement, le progrès visuel ne règle donc pas la question de la fluidité.

Les retours sont ceux de testeurs étrangers, trois jours avant la disponibilité annoncée en France. Ils permettent surtout de séparer les bénéfices de l’OLED, les performances de la puce et l’endurance mesurée.

De meilleurs contrastes, sans la fluidité du ProMotion

Dans son test publié aujourd’hui, Roman Loyola observe un gain visible face à l’iPad mini A17 Pro : couleurs plus vives, contraste mieux perceptible et meilleure lisibilité en extérieur. Il regrette en revanche l’absence de ProMotion, la technologie d’Apple qui permet de monter jusqu’à 120 Hz.

Engadget apprécie lui aussi l’écran, mais retient les 60 Hz parmi les défauts.

Ces deux points ne se contredisent pas. Le contraste concerne la différence entre zones sombres et lumineuses ; la fréquence détermine combien de fois l’image peut être renouvelée chaque seconde. Une dalle peut ainsi mieux restituer une scène tout en restant moins fluide lors d’un défilement qu’un écran à fréquence plus élevée.

L’OLED ne signifie pas, à lui seul, 120 Hz.

10 h 10 de vidéo dans un protocole précis

Macworld a fait tourner une vidéo stockée sur la tablette en boucle, avec une luminosité réglée à 200 nits. Résultat : 10 heures et 10 minutes avant extinction. C’est proche des dix heures annoncées par Apple, malgré une batterie légèrement plus petite que celle du modèle précédent.

La mesure apporte une réponse à la question laissée ouverte dans notre article sur la capacité de batterie du nouvel iPad mini. Elle porte cependant sur de la vidéo locale à cette luminosité, pas sur dix heures garanties de jeu, de visioconférence ou de connexion mobile.

Le protocole importe autant que le nombre : une vidéo locale ne mobilise pas les mêmes ressources qu’un jeu 3D, et une luminosité plus forte augmente la consommation de l’écran. Pour comparer deux essais, il faut donc conserver leurs conditions de mesure à côté du résultat.

La configuration du modèle testé compte aussi

La fiche française d’Apple distingue les versions : les modèles 128 et 256 Go ont un processeur à cinq cœurs, contre six pour le 512 Go. Ce dernier reçoit aussi deux Neural Engine de 16 cœurs. Un résultat obtenu sur le modèle le plus équipé ne doit donc pas être attribué automatiquement à toute la gamme.

Apple annonce une disponibilité en France le 6 novembre. Les performances de la version 512 Go et la fluidité de l’écran restent deux caractéristiques à distinguer : monter en stockage ne débloque pas le 120 Hz.

Image : Apple — visuel presse de l’iPad mini.