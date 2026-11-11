iPad mini OLED ou iPad Air M4 : le plus bel écran est aussi le plus petit

Apple a donné l’OLED à l’iPad mini, alors que l’iPad Air M4 conserve un écran LCD. Pour lire ou regarder un film dans le train, c’est un vrai argument. Mais dès qu’il faut annoter un document à côté de ses notes, les 11 pouces de l’Air peuvent compter davantage que la qualité des noirs.

Ce qui change entre les deux iPad

Critère iPad mini OLED iPad Air M4 11 pouces Écran OLED 8,5 pouces LCD Liquid Retina 11 pouces Puce A20 Pro M4 Stockage de départ 128 Go 128 Go Stylets compatibles Apple Pencil Pro et Apple Pencil USB‑C Apple Pencil Pro et Apple Pencil USB‑C Clavier Clavier Bluetooth séparé possible Magic Keyboard pour iPad Air en option

Les caractéristiques viennent de l’annonce française de l’iPad mini et de la fiche de l’iPad Air. L’Air existe aussi en 13 pouces, mais c’est la version de 11 pouces qui se rapproche le plus de l’usage nomade du mini.

Pour lire ou voyager, l’OLED a un vrai intérêt

Sur un écran OLED, les pixels peuvent s’éteindre individuellement. Un fond noir ou une scène nocturne ne dépend donc pas d’un rétroéclairage commun à la dalle. Le bénéfice se voit surtout dans une pièce sombre ou dans le train le soir. Le petit châssis est aussi plus facile à tenir d’une main pour lire un roman ou consulter ses notes debout.

Sur un PDF A4 ou une BD aux cases serrées, la limite arrive vite : il faut agrandir la page et se déplacer dedans. Si vous connaissez déjà ce geste sur votre téléphone, passer à l’Air vous évitera de le répéter aussi souvent. Pour le dessin, les deux acceptent le même Apple Pencil Pro, mais la surface disponible sous le stylet change.

Pour travailler à deux fenêtres, l’Air prend l’avantage

Ouvrir un cours et un document de prise de notes côte à côte laisse davantage de place au texte sur l’Air. C’est aussi le modèle à privilégier si vous comptez taper de longs documents sur un clavier solidaire de la tablette. Le mini reste pertinent pour des annotations rapides, une liste ou un croquis, surtout si vous avez déjà un ordinateur pour les tâches longues.

Apple annonce le mini à partir de 759 €. Si vous envisagez le verre mat, comparez le tarif de la configuration complète : notre point sur le verre nano-texturé détaille le palier de prix. Avant de choisir, ouvrez le document que vous consultez le plus souvent en magasin si vous le pouvez. La bonne diagonale se voit mieux sur ce document que sur une vidéo de démonstration.