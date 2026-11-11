iPad mini 2026 ou 2021 : l’OLED change la donne, mais deux limites restent à connaître

Passer d’un iPad mini de 2021 au modèle OLED de 2026 ne revient pas seulement à gagner un peu de puissance. Le nouvel écran, le poids réduit et les fonctions de l’Apple Pencil Pro changent l’usage. Mais deux points méritent d’être connus avant de dépenser 759 € : l’écran reste à 60 Hz et l’autonomie annoncée ne progresse pas.

Le nouvel iPad mini est disponible en France depuis le 6 novembre. Voici les différences utiles pour quelqu’un qui possède encore la génération équipée de l’A15 Bionic, sans confondre performances promises et résultats d’un essai.

L’OLED apporte davantage que les 0,2 pouce supplémentaires

Le mini présenté en 2021 possède un écran LCD de 8,3 pouces. Le nouveau passe à 8,5 pouces OLED, avec des noirs plus profonds et une luminosité de pointe de 1 200 nits en HDR. Ce maximum ne s’applique pas à toute l’interface : Apple annonce 600 nits pour l’affichage plein écran.

Caractéristique iPad mini 2021 iPad mini 2026 Écran LCD 8,3 pouces, 60 Hz OLED 8,5 pouces, 60 Hz Puce A15 Bionic A20 Pro Stockage 64 ou 256 Go 128, 256 ou 512 Go Poids Wi-Fi 293 g 255 g Épaisseur 6,3 mm 5,4 mm Stylets Pencil 2 et USB-C Pencil Pro et USB-C USB-C Jusqu’à 5 Gbit/s Jusqu’à 10 Gbit/s Autonomie annoncée en Wi-Fi Jusqu’à 10 heures Jusqu’à 10 heures

Le comparatif publié le 10 novembre précise que les deux écrans fonctionnent à 60 Hz. Le contraste progresse donc sans apporter la cadence de 120 Hz d’un iPad Pro. Pour lire ou regarder un film, les qualités recherchées ne sont pas les mêmes que pour dessiner avec le moins de décalage visuel possible.

Votre ancien Pencil peut peser dans le budget

Le modèle 2026 accepte l’Apple Pencil Pro, avec ses commandes de pincement, sa rotation et sa localisation, ainsi que le Pencil USB-C. Le Pencil de deuxième génération du mini 2021 n’est pas compatible. Si vous en possédez un, changer de tablette peut donc aussi impliquer l’achat d’un stylet.

Le gain de 38 g du modèle Wi-Fi est plus tangible pour la lecture à une main. La protection IP67 du nouveau venu ajoute une résistance à l’eau et à la poussière ; elle n’en fait pas un appareil destiné à être utilisé sous l’eau et ne reste pas nécessairement identique avec l’usure.

A20 Pro : le stockage change aussi la configuration

La fiche technique française distingue les versions 128 et 256 Go, avec un CPU à cinq cœurs, du modèle 512 Go, avec six cœurs et deux Neural Engine de seize cœurs. Ne choisissez donc pas ce dernier en pensant acheter uniquement davantage de stockage.

L’Apple Intelligence et les nouveaux usages d’IA constituent un autre écart avec l’A15. Mais pour une tablette consacrée à des livres et quelques pages web, ces fonctions ne rendent pas automatiquement indispensable le remplacement d’un appareil encore réactif.

L’autonomie ne justifie pas, à elle seule, le changement

Apple annonce toujours dix heures de navigation Wi-Fi ou de vidéo. Une batterie de 2021 usée ne tiendra évidemment pas nécessairement ce chiffre aujourd’hui. Le nouveau mini ajoute surtout une recharge annoncée à 50 % en environ 30 minutes, avec un adaptateur USB-C de 35 W ou plus vendu séparément.

Le prix français officiel commence à 759 € en Wi-Fi et 929 € avec réseau mobile, pour 128 Go. L’OLED, le faible poids ou le Pencil Pro peuvent justifier ce saut. Si votre seule difficulté est une batterie vieillissante, comparez aussi le coût de son entretien avant de remplacer toute la tablette.

Photo : Apple, iPad mini 2026.