iPad Air OLED : Apple préparerait un nouvel écran, mais cette limite pourrait rester

L’iPad Air pourrait enfin passer à l’OLED en 2027, mais sans offrir la fluidité d’un iPad Pro. Les informations publiées le 10 novembre évoquent le remplacement du LCD sur les deux tailles de la gamme au premier semestre prochain. Le taux de rafraîchissement resterait toutefois limité à 60 Hz.

Ce sont deux caractéristiques différentes : l’OLED peut améliorer le contraste d’une image, tandis que le rafraîchissement détermine combien de fois l’écran peut l’actualiser chaque seconde. Confondre les deux ferait attendre du prochain Air une amélioration qui n’est pas annoncée.

L’OLED changerait surtout les noirs et le contraste

DigiTimes situe ce nouvel iPad Air au premier semestre 2027. Le détail des informations sur la chaîne d’approvisionnement est repris par MacRumors, qui indique que les deux tailles seraient concernées. Apple n’a pour l’instant officialisé ni ces tablettes ni leur prix.

Le modèle M4 actuel conserve un écran LCD : ses pixels dépendent d’un rétroéclairage. Avec l’OLED, chaque pixel produit sa propre lumière. Comme l’explique la documentation d’Apple sur cette technologie, l’absence de rétroéclairage permet notamment d’obtenir un contraste élevé et de réduire l’épaisseur de l’écran.

Dans un film sombre, les zones noires peuvent ainsi rester réellement éteintes à côté d’un élément lumineux. Pour la consultation de photos ou de vidéos, c’est un changement d’affichage concret. Cela ne garantit cependant pas une luminosité identique à celle d’un iPad Pro : la conception de la dalle compte aussi.

60 Hz ne deviendraient pas 120 Hz avec l’OLED

Le scénario rapporté conserve une dalle 60 Hz, sans ProMotion. À ce rythme, l’écran peut se renouveler toutes les 16,7 millisecondes environ, contre 8,3 millisecondes à 120 Hz. Ce calcul décrit la cadence maximale, pas le délai total entre un geste et sa réponse.

Le défilement d’une longue page, le déplacement d’une fenêtre ou le suivi du stylet peuvent donc rester moins fluides que sur un écran 120 Hz. Pour un film à 24 ou 30 images par seconde, la question n’est pas la même que pour un jeu capable de produire une cadence élevée. Un lecteur qui dessine beaucoup doit regarder le rafraîchissement, pas seulement le mot OLED.

Le modèle M4 fournit déjà un point de comparaison solide

Apple commercialise l’iPad Air M4 dans les formats 11 et 13 pouces. Son communiqué français de lancement détaille une puce M4, 12 Go de mémoire unifiée, le Wi-Fi 7, ainsi que la compatibilité Apple Pencil Pro et Magic Keyboard. Les tarifs annoncés en mars débutaient à 669 € et 869 €, à distinguer d’un prix vérifié aujourd’hui.

Pour étudier, annoter un PDF ou travailler au clavier, le modèle actuel ne devient donc pas inutilisable parce qu’une nouvelle dalle se prépare. Attendre se défend surtout si le contraste constitue votre frustration principale. Si c’est la fluidité du stylet ou des animations, le maintien supposé des 60 Hz mérite davantage d’attention : l’OLED, à lui seul, ne répondrait pas à cette attente.

Photo : Apple, iPad Air M4 actuellement commercialisé.