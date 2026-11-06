iOS 27.3 prépare des abonnements à plusieurs places : qu’est-ce qu’on pourra partager ?

Imaginez une équipe qui utilise le même logiciel de retouche ou de prise de notes. Une personne pourrait acheter plusieurs places en une fois dans l’App Store, puis inviter les autres à rejoindre l’abonnement. Apple décrit ce fonctionnement dans les notes de la bêta d’iOS et iPadOS 27.3. Pour les particuliers, la prochaine étape dépend à la fois de l’ouverture de l’achat de groupe et de l’offre choisie par l’application.

Un acheteur paie, puis attribue les places

Le principe est d’acheter une quantité de places pour un abonnement à renouvellement automatique. Apple gère les invitations et l’acheteur administre l’accès au groupe. Cela peut convenir à trois personnes qui travaillent sur les mêmes outils sans vouloir utiliser le même identifiant. Le prix par place, l’éventuelle remise et les formules disponibles restent à regarder sur la fiche d’achat.

Les éditeurs peuvent autoriser ou désactiver l’achat de groupe pour un abonnement dans App Store Connect. Apple prévoit aussi des exceptions dans ses réglages par défaut pour certaines offres existantes, notamment celles qui prennent déjà en charge le partage familial. Si votre application propose trois abonnements, vérifiez donc l’éligibilité de la formule précise que vous utilisez.

Le partage familial actuel garde son propre fonctionnement

Avec le partage familial, une offre compatible peut déjà être accessible aux membres de votre groupe familial. L’achat de plusieurs places répond à un autre usage, par exemple équiper un groupe de collègues, avec un nombre d’accès choisi lors de l’achat. Pour un abonnement déjà en cours, attendez de voir la formule et ses conditions avant d’annuler ou de souscrire de nouveau.

Apple annonce les achats groupés grand public pour l’hiver et les distingue des achats en volume pour les entreprises et les écoles. La bêta donne aux développeurs de quoi préparer l’intégration. Elle ne fournit pas de date française pour une application donnée ni de catalogue d’offres déjà achetables.