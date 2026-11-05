iOS 27.3 : Apple vérifiera les photos et fichiers iCloud partagés par lien public

Apple décrit le contrôle des contenus iCloud accessibles à toute personne disposant du lien. Le réglage choisi lors du partage détermine si cette vérification s’applique.

Avant d’envoyer un lien vers une photo ou un fichier iCloud, regardez qui pourra l’ouvrir. Si vous sélectionnez « Toute personne disposant du lien », Apple indique qu’à partir d’iOS 27.3, le contenu partagé sera soumis à une vérification destinée à repérer des contenus nuisibles.

Le document d’assistance a été publié le 3 novembre, jour de la première bêta développeur d’iOS 27.3. Il cite aussi iPadOS, macOS et visionOS à partir de leurs versions 27.3.

Deux liens qui ne donnent pas les mêmes droits

Un lien public peut être ouvert par la personne à qui vous l’envoyez, mais aussi par quelqu’un à qui elle le transmet. L’option de partage sur invitation permet de limiter l’accès aux personnes que vous choisissez ou approuvez.

Le changement décrit par Apple vise les éléments rendus accessibles via le premier réglage. La page cite les photos stockées dans iCloud Photos et les fichiers d’iCloud Drive. Elle distingue aussi le partage d’un lien de l’envoi d’une copie de l’élément.

La protection avancée ne change pas le statut de ce lien

Apple précise que le chiffrement de bout en bout ne s’applique plus à un élément ainsi partagé, même si son propriétaire ou les participants ont activé la Protection avancée des données. Cette exception est liée au mode de partage public. La nouveauté décrite pour la version 27.3 est le contrôle du contenu.

Pour transmettre un document à quelques proches, vérifiez le réglage d’accès avant d’envoyer le lien. Le bon réflexe consiste à choisir les destinataires dans iCloud si vous souhaitez garder la main sur les invitations.

Source : documentation Apple sur les liens accessibles à tous.

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