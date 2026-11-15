iOS 27.3 bêta 2 : ce qui pourrait changer dans Plans, Messages et sur votre iPhone

Votre iPhone pourrait bientôt tenir compte du temps passé à chercher une place et à marcher jusqu’à votre destination quand il calcule votre heure d’arrivée. Cette évolution de Plans fait partie des pistes évoquées avant la deuxième bêta d’iOS 27.3, avec des retouches dans Messages, Freeform et l’écran verrouillé. Apple a bien publié une première bêta le 3 novembre, sous le numéro 24C5037i. La deuxième version et le détail de ses changements restent à confirmer.

Plans pourrait estimer l’arrivée à la porte, après le stationnement

Sur un trajet en voiture, arriver dans la rue et arriver à son rendez-vous sont deux moments différents. La fonction évoquée tiendrait compte du temps nécessaire pour trouver une place à proximité, puis de la marche depuis le point de stationnement. Une arrivée estimée à 18 h 05 en voiture pourrait donc correspondre à une arrivée plus tardive à pied. L’intérêt est particulièrement visible à l’approche d’une gare, d’un hôpital ou d’un centre-ville.

Il reste à savoir comment Plans obtiendrait ses estimations, dans quelles villes elles seraient disponibles et si la fonction apparaîtrait en France. Même si Apple la teste, cette estimation ne garantirait pas qu’une place vous attend.

La vidéo ci-dessous présente les pistes évoquées autour de la prochaine bêta. Elle est en anglais. Les points utiles et leur statut sont détaillés dans cet article.

Messages pourrait arrêter de compter les conversations mises en sourdine

Le changement évoqué concerne la pastille rouge sur l’icône de Messages. Les messages non lus d’une conversation dont vous avez masqué les alertes pourraient cesser d’augmenter le compteur général. Dans un groupe très actif, vous pourriez ainsi garder une pastille plus représentative des conversations que vous voulez suivre. La portée exacte de ce réglage, notamment pour les différentes catégories de messages, reste à vérifier sur une version distribuée.

Freeform et l’écran verrouillé gagneraient des retouches ciblées

Dans Freeform, l’aperçu évoque un choix plus précis de tailles de texte, utile pour mettre en évidence un titre ou organiser des annotations sur un grand tableau. Il mentionne aussi la création de formes à partir d’une description. L’intérêt serait de produire un élément visuel sans le dessiner à la main. Apple n’a précisé ici ni les appareils concernés, ni les langues prises en charge.

Le sélecteur de fonds d’écran pourrait adopter un arrière-plan plus sombre pour mieux détacher les aperçus. Le bouton qui applique ensemble les fonds de l’écran verrouillé et de l’écran d’accueil est également présenté avec un aspect plus transparent. Ces retouches concernent l’interface de personnalisation.

Batterie, performances et Santé restent à vérifier

La gestion du rafraîchissement et de certaines tâches en arrière-plan est avancée comme piste pour réduire la consommation au repos. Les impressions de fluidité et les scores évoqués dans l’aperçu ne suffisent pas à promettre un gain d’autonomie ou une amélioration sur tous les iPhone. Il faudrait comparer plusieurs appareils dans des conditions identiques, en séparant le temps passé écran allumé de la veille et de l’usage sur le réseau mobile.

Une refonte de Santé figure dans le titre anglais, mais l’aperçu ne décrit aucun changement précis de l’application. Il n’y a donc pas de nouvelle fonction Santé à détailler à ce stade. Décembre est également évoqué pour la sortie finale, sans date officielle vérifiée.

Pour savoir ce que votre iPhone vous propose effectivement, ouvrez Réglages → Général → Mise à jour logicielle. Une nouvelle version de test et une mise à jour stable suivent des canaux différents. Si vous utilisez cet iPhone tous les jours, attendez les notes de la version finale pour savoir quelles nouveautés ont été retenues.