iOS 27.2 : pourquoi les actions suggérées de Messages peuvent manquer sur votre iPhone

Une invitation à dîner arrive dans Messages. Sur un iPhone compatible, iOS 27.2 peut proposer un raccourci pour préparer un événement dans le calendrier ou retrouver une photo évoquée dans la conversation. Si vous utilisez votre iPhone en français, il y a un détail à connaître : Apple indique que les actions suggérées dans Messages sont disponibles uniquement en anglais.

Où régler les actions suggérées

Ouvrez Réglages → Apps → Messages → Actions suggérées si la rubrique apparaît. Les catégories peuvent être activées séparément. Si un bouton s’affiche sous une conversation, touchez-le pour ouvrir l’app correspondante et relisez les champs avant de valider. Une invitation disant « vendredi soir » mérite encore une vérification de l’heure.

Trois raisons pour lesquelles le bouton peut manquer

Vérifiez d’abord la version dans Réglages → Général → Informations. La fonction demande iOS 27.2 ou une version ultérieure et un iPhone compatible avec Apple Intelligence, activée dans les réglages. Un iPhone 15 standard peut recevoir la mise à jour sans accéder à ces actions.

La langue est une condition distincte. Apple Intelligence peut fonctionner en français alors que ce raccourci de Messages reste réservé à l’anglais. Enfin, l’absence de suggestion sous un message isolé ne révèle pas un problème : le raccourci dépend du contexte de la conversation.

Guide Apple des réglages de Messages et restriction de langue · Notes d’iOS 27.2