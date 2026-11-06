iOS 27.2 : pourquoi certaines photos retouchées sur votre iPhone portent une marque invisible

Vous avez effacé un élément gênant d’une photo sur votre iPhone ? Sous iOS 27.2, certains outils d’Apple Intelligence peuvent laisser dans l’image un filigrane invisible appelé SynthID. Le fichier peut ainsi garder une trace de l’intervention de l’IA, même si rien n’apparaît à l’écran. Une simple correction de luminosité ne suffit pas à déclencher ce marquage.

Quelles retouches laissent cette trace ?

Dans son guide sur SynthID, Apple cite trois fonctions de Photos : la suppression d’éléments, l’extension de l’image et le recadrage spatial assisté par IA. Le marquage s’applique aussi aux images créées avec Image Playground et avec la baguette graphique. Apple précise que les images déjà créées ou retouchées avant la mise à jour ne sont pas marquées rétroactivement. Elles peuvent l’être si elles sont retravaillées avec l’un des outils concernés.

Prenez une photo de vacances. Éclaircir une zone sombre et demander à l’iPhone d’effacer un passant sont deux opérations différentes. Dans le second cas, l’outil peut reconstruire une partie de l’image et ajouter le marqueur. Si celui-ci est détecté ensuite, cela ne veut pas dire que toute la scène a été inventée.

Apple indique qu’on peut ouvrir le vérificateur SynthID dans un navigateur et lui soumettre le fichier. Utilisez une image que vous pouvez transmettre à ce service. Un résultat positif indique qu’un marqueur SynthID a été détecté. Il ne dit pas à lui seul quelle partie de la photo a été retouchée. À l’inverse, l’absence de marqueur détecté ne permet pas de certifier qu’une photo est authentique. Elle a pu être modifiée par un outil qui n’utilise pas ce système.

Si vous comparez deux versions d’une image, gardez l’original à côté de la copie retouchée. C’est le moyen le plus direct de voir ce qui a changé. Le filigrane renseigne sur une intervention logicielle. Le fichier d’origine aide à comprendre ce que cette intervention a changé.