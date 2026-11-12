iOS 27.2 ou 27.3 : les onglets de Safari changent, faut-il déjà mettre à jour votre iPhone ?

Avec iOS 27.3, Apple teste une façon plus simple de parcourir les onglets de Safari et remet à l’essai une app Santé revue. Si vous utilisez votre iPhone en France, la différence la plus importante reste le statut de la mise à jour. Au 12 novembre 2026, iOS 27.2.1 est le correctif stable de la branche 27.2. iOS 27.3 reste en bêta. Apple a publié la première version pour les développeurs le 3 novembre, puis la bêta publique est arrivée le 5 novembre.

iOS 27.2 ou 27.3 : ce que vous pouvez déjà utiliser

Usage iOS 27.2 et 27.2.1 Ce que montre iOS 27.3 Statut Safari Barre d’onglets en haut, en bas ou compacte. Les groupes d’onglets existent déjà. Une liste verticale des onglets a été observée en bêta. À tester. Le menu français définitif reste à vérifier. Santé La refonte testée avant la sortie de 27.2 a été retirée de la version finale. Nouvelle présentation et estimation de l’âge santé dans les configurations où elle apparaît. En bêta. Disponibilité en France et appareils requis à confirmer. Siri AI Apple documente le français sur les appareils compatibles, avec une restriction dans l’Union européenne. De nouvelles actions dans certaines apps ont été observées en bêta. La bêta ne confirme aucune ouverture en France. Sécurité iOS 27.2.1 corrige notamment des failles dans Messages, Bluetooth et AirPlay. Apple distribue actuellement 27.3 comme version d’essai. 27.2.1 est le correctif stable documenté.

Safari : un changement surtout utile si vous gardez beaucoup d’onglets

Sous iOS 27.2, Apple documente trois positions pour la barre d’onglets. Les groupes vous permettent déjà de ranger des pages par thème. Dans la bêta publique examinée par 9to5Mac, les onglets ouverts peuvent aussi se présenter sous forme de liste verticale. Si vous avez beaucoup de pages ouvertes, l’intérêt est de repérer leur titre en parcourant une liste. Ce changement concerne leur affichage. Vos groupes servent toujours à organiser les pages que vous voulez retrouver ensemble.

Santé revient dans les essais, Siri AI reste un cas à part en France

La nouvelle présentation de Santé avait déjà été essayée avant iOS 27.2. Apple l’avait retirée avant la sortie de cette version. Les premiers essais de 27.3 montrent son retour, avec une estimation de l’âge santé qui peut s’appuyer sur des données d’activité, de sommeil et de fréquence cardiaque recueillies notamment via une Apple Watch. Le retour dans la bêta montre que la fonction est de nouveau testée. Il reste à connaître ses conditions d’accès définitives.

Pour Siri AI, Apple distingue la langue et la région. iOS 27.2 a ajouté le français pour les appareils éligibles, mais Apple signale une indisponibilité dans l’Union européenne. Les nouvelles actions observées dans la bêta 27.3 ne suffisent pas à annoncer leur arrivée sur un iPhone utilisé en France.

Quelle version installer sur votre iPhone ?

Si vous cherchez surtout à garder votre iPhone à jour, ouvrez Réglages → Général → Mise à jour logicielle et vérifiez si iOS 27.2.1 est proposé. Le bulletin d’Apple du 9 novembre détaille notamment des corrections pour Messages, Bluetooth et AirPlay. Si ce sont les onglets verticaux ou Santé qui vous intéressent, consultez les notes de la bêta pour suivre les changements. Apple n’a pas donné de date de sortie stable dans l’annonce de cette première bêta.

Visuel de comparaison créé pour Menow.