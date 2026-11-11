Infinix XBook 14 Neo : ce portable de 1,2 kg existe en plusieurs versions à ne pas confondre

Infinix commercialise son XBook 14 Neo en Malaisie à partir de 2 199 ringgits. Ce portable de 14 pouces pèse 1,2 kg et possède une charnière qui permet d’ouvrir l’écran à plat. Sur le papier, il vise surtout les études, les documents et les déplacements, avec deux configurations Intel et une batterie de 55 Wh.

Cette annonce ne correspond pas à une sortie française. Elle mérite aussi une lecture attentive : les caractéristiques publiées sous le même nom changent selon les marchés. La fiche mondiale et les versions malaisiennes ne doivent pas être assemblées pour créer une configuration qui n’existe pas.

Un écran plus haut et un ordinateur facile à transporter

Le XBook 14 Neo associe un écran IPS de 1 920 × 1 200 pixels au format 16:10 à un châssis de 17,4 mm d’épaisseur. Par rapport au traditionnel 16:9, ce format laisse davantage de hauteur pour un document ou une page web, à diagonale comparable. Le poids annoncé de 1,2 kg est surtout intéressant si l’ordinateur accompagne chaque jour son propriétaire.

L’ouverture à 180 degrés permet de poser l’écran dans le prolongement du clavier, par exemple pour montrer un document à quelqu’un placé en face. Elle ne fait pas de l’appareil une tablette convertible : il ne s’agit pas d’une charnière à 360 degrés.

La fiche internationale indique une luminosité de 300 nits et une couverture de 45 % de l’espace NTSC. Ce sont des limites à considérer pour travailler dehors ou retoucher des couleurs avec précision. Un écran suffisamment défini pour lire et rédiger n’est pas automatiquement un écran adapté à la photographie exigeante.

Deux versions en Malaisie, pas la fiche mondiale entière

Le lancement malaisien, détaillé par Lowyat et ProductNation, comprend les configurations suivantes :

Processeur Mémoire et SSD Prix annoncé en Malaisie Intel Core i3-1315U 8 Go / 256 Go 2 199 RM Intel Core i5-1335U 8 Go / 512 Go 2 699 RM

La version supérieure double donc aussi le stockage. Pour une utilisation faite de documents, de navigation et de visioconférences, ce choix ne se réduit pas au nom du processeur : 256 Go laissent moins de place aux vidéos, aux applications et aux fichiers conservés localement.

La documentation mondiale présente notamment d’autres processeurs Core 3 et Core 5, ainsi que de la mémoire LPDDR5X. Les modèles malaisiens sont annoncés avec 8 Go de DDR4. Il faut vérifier la référence exacte avant de déduire la mémoire ou les possibilités d’évolution d’une fiche trouvée dans un autre pays.

Les 13 heures restent une promesse, pas un résultat de test

Infinix met en avant plus de 13 heures sur sa communication internationale, avec une recharge USB-C de 65 W. Des comptes rendus malaisiens évoquent plutôt dix heures. Sans protocole comparable ni essai indépendant, aucun de ces chiffres ne permet de prévoir une journée précise de visioconférences ou de travail.

Le produit propose aussi des fonctions de partage avec des téléphones et tablettes Infinix compatibles : duplication d’écran, transfert de fichiers ou usage d’une tablette comme affichage secondaire. Cet intérêt dépend de l’équipement déjà possédé ; il ne faut pas promettre les mêmes fonctions avec n’importe quel smartphone.

Aucune date ni aucun prix français ne sont établis dans les sources consultées. Les tarifs en ringgits décrivent le marché malaisien, et leur conversion ne constituerait pas un prix de vente en France.