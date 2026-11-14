Il transforme une Xbox One S en PC gaming et garde même le lecteur de disques

De face, la Xbox One S de PhasedTech ressemble toujours à une console. Dans sa vidéo de février 2026, il soulève le capot pour révéler un PC Windows équipé d’une RTX 3050. Le détail qui fait la différence : il a aussi monté un lecteur optique utilisable sur le PC, derrière la fente d’origine.

Une vraie carte graphique dans un boîtier de 4,4 litres

Le créateur a choisi une carte mère mini-ITX, un Ryzen 5 3600, 16 Go de mémoire et un SSD NVMe. La RTX 3050 est un modèle bas profil à un seul emplacement. Chaque composant doit tenir à côté de l’alimentation interne de 250 W et du lecteur. Le refroidissement et l’épaisseur des pièces imposent ici des contraintes aussi fortes que la puissance disponible.

PhasedTech montre le montage et fait fonctionner le lecteur de disques.

La façade intacte impose de modifier le dessous et l’arrière

Le défi était de conserver le dessus, les côtés et la façade. Les découpes et les adaptations se concentrent donc à l’arrière pour les branchements, et sous le boîtier pour les fixations. Les composants sont montés mécaniquement dans le châssis. L’avant rappelle la Xbox d’origine jusqu’au bouton d’alimentation et à l’ouverture du lecteur.

Un lecteur qui fonctionne sous Windows permet d’utiliser les disques pris en charge par ce lecteur et ses logiciels. La transformation change la machine qui se trouve derrière la fente : le boîtier de la One S abrite à présent un PC. L’intérêt du projet est de montrer à quel point les contraintes d’un objet existant dictent le montage, jusque dans les détails qu’un boîtier PC classique laisse libres.