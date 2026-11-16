Il réunit une PS5 Pro et un vrai PC gaming dans la même tour

Derrière les panneaux de cette tour se cachent deux machines complètes. D’un côté, une PS5 Pro. De l’autre, un PC équipé d’un Ryzen 9 9950X et d’une GeForce RTX 4090. Modding Cafe a logé les deux dans le même châssis et les a refroidies par liquide. Le montage, présenté en août 2025, pousse l’idée du boîtier PC bien au-delà du simple changement de coque.

Deux machines gardent leur propre matériel

La galerie consacrée au montage de Modding Cafe répertorie une carte mère MSI X870E Godlike, 128 Go de mémoire et deux alimentations, l’une de 1 000 W et l’autre de 850 W. Ces références décrivent les composants installés. Les puissances indiquées sur les alimentations ne sont pas des mesures de consommation.

Le montage de Modding Cafe réunit les deux machines dans le même châssis. Photo : Modding Cafe, via ThinkComputers.

La partie PC conserve sa propre carte graphique et son processeur. La PlayStation garde son matériel et exécute ses jeux comme une console. Le partage de la tour ne donne donc pas accès à la RTX 4090 depuis un jeu PS5. Pour le joueur, l’intérêt est de regrouper deux plateformes dans un seul ensemble physique.

Le refroidissement liquide prend aussi de la place

Pour refroidir les composants, un circuit liquide transporte la chaleur vers un radiateur. Les ventilateurs la rejettent ensuite dans la pièce. Avec deux machines dans un châssis, il faut réserver de l’espace aux radiateurs, aux tuyaux, aux prises et aux câbles tout en laissant l’air circuler autour de l’ensemble. Le montage multiplie donc les contraintes d’implantation au moment même où il cherche à libérer de la place autour du bureau.

La présence de deux alimentations montre aussi que réunir les machines dans un boîtier ne transforme pas le projet en un système électrique unique. La galerie ne documente ni la température de chaque machine sous charge simultanée ni le bruit mesuré. Elle permet en revanche d’observer comment l’atelier a organisé un PC haut de gamme et une console dans le volume d’une seule tour.

Une prouesse de montage avant tout

C’est ce qui distingue la réalisation d’une PS5 Pro simplement déplacée dans un boîtier plus grand. Ici, le moddeur doit préserver la place et l’accès aux connexions de deux machines. La réussite se voit dans l’agencement. Les images seules ne permettent d’attribuer au montage aucun gain de fluidité dans les jeux.