Il redessine sa PS5 Pro pour la poser à plat, et on dirait une Xbox

Devyn Johnston a donné à sa PS5 Pro une silhouette de boîte noire. Les panneaux blancs incurvés laissent place à des façades rectangulaires qu’il a dessinées pour que la console repose à plat sans les petits pieds amovibles de Sony. Sur les photos côte à côte, on comprend vite la comparaison avec une Xbox Series S.

Le projet commence par un scan de la console

Le vidéaste a relevé la géométrie de la PlayStation pour dessiner des panneaux qui s’installent sur les fixations existantes. Ces façades, baptisées BoxPlates, changent la silhouette de la console et la façon dont elle repose sur un meuble. Johnston explique dans sa vidéo comment les premières versions du projet ont évolué avant d’arriver à cette forme.

Ce que les façades changent au quotidien

La différence se voit surtout en position horizontale. Les surfaces planes réduisent le besoin de caler la machine avec les petits supports de la coque d’origine. L’essai de Tom’s Guide sur une PS5 Pro équipée montre aussi que les ports et les voyants restent accessibles et que les panneaux se retirent pour revenir à la configuration Sony.

Les deux silhouettes, côte à côte. Photo : Tom’s Guide.

Le modèle compte au moment de choisir les pièces. Les variantes prévues pour une PS5 Slim, une PS5 Pro numérique ou une console équipée d’un lecteur ne présentent pas les mêmes contraintes d’encombrement ni les mêmes découpes. Le montage laisse le matériel interne en place, ce qui explique son caractère réversible.

Les ouvertures changent, les performances restent à mesurer

La coque de Johnston possède des ouvertures différentes de celles de Sony. En pratique, une différence de température relevée sur une façade ou dans l’air expulsé ne permet pas de savoir à quelle température tourne la puce. Il faudrait des mesures comparables avec le même jeu, la même durée et la même température ambiante pour conclure. Le résultat le plus tangible se voit immédiatement : la console se pose à plat et change complètement de silhouette grâce à ses panneaux extérieurs.