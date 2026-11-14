Il récupère une borne d’arcade sur un trottoir : dix ans après, il veut la rallumer

La borne d’arcade dépassait du coffre de sa Hyundai. Selon son récit, Cardburner devait la repousser à l’intérieur aux feux rouges le temps de rentrer chez lui. Environ dix ans plus tard, il a publié sur Reddit une photo de la machine et posé la question qui l’intéresse désormais : peut-elle encore repartir ?

Elle fonctionnait le matin même, d’après les anciens propriétaires

Dans son témoignage sur r/arcade, il raconte avoir d’abord continué sa route, faute de savoir si la borne était vraiment à donner. En revenant, il croise une personne qui lui confirme que les propriétaires veulent s’en débarrasser. Selon ce qu’elle lui a raconté, la machine s’était arrêtée ce matin-là après avoir dégagé de la fumée.

Le nouveau propriétaire dit avoir essayé de changer quelques fusibles, puis laissé le meuble de côté. Il aimerait aujourd’hui le remettre en fonctionnement pour l’installer chez lui. La photo montre l’habillage et l’écran, mais elle ne permet pas d’identifier la pièce qui a lâché, ni d’établir si les éléments internes sont tous d’origine.

Remettre la borne en marche et la restaurer sont deux devis différents

Le premier devis devrait porter sur le diagnostic et le fonctionnement de la machine. Le second peut aussi couvrir l’habillage, les commandes ou les éléments du meuble. Avant d’évaluer sa valeur, il faudrait relever la référence et vérifier l’état du circuit de jeu ainsi que de l’écran. Le vendeur ou le réparateur peut alors préciser ce qui mérite d’être conservé.

Le symptôme rapporté change l’ordre des opérations. Quand une borne ancienne a fumé, l’étape utile est un diagnostic par un réparateur de matériel d’arcade, surtout si elle renferme un écran cathodique. Pour Cardburner, le premier résultat à attendre est donc un état des lieux. À ce stade, le récit s’arrête à la demande de conseils, avant toute remise en service confirmée.