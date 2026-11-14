Il pousse sa PS3 à 5,1 GHz : qu’est-ce que ça change dans Gran Turismo 6 ?

Un passionné a poussé le processeur d’une PlayStation 3 à environ 5,1 GHz, contre 3,2 GHz pour le Cell d’origine. Une première démonstration de Gran Turismo 6 dépasse les 52 images par seconde. Le moddeur dit avoir approché les 60 après un réglage supplémentaire. Le résultat tient à plusieurs modifications réalisées sur la même console.

Deux refroidisseurs de PC au-dessus de la carte mère

Dans sa présentation du projet, chrispy_PS3 explique être parti d’une PS3 CECHG. Il a remplacé la puce graphique par un RSX gravé en 40 nm et l’a fait fonctionner à 900 MHz, avec une mémoire vidéo à 1 050 MHz. Deux refroidisseurs prennent la place du système d’origine et le montage fonctionne à découvert.

Lors de la première démonstration, les relevés relayés avec le projet indiquent environ 66 °C pour le Cell et 32 °C pour le RSX en jeu, avec les ventilateurs à 80 %. Ces chiffres décrivent cette configuration particulière, dont la consommation et la stabilité sur une longue session restent à mesurer.

Ce que les 5,1 GHz changent réellement

Le Cell tourne à une fréquence environ 59 % plus élevée. Il participe à la simulation et prépare du travail pour le RSX, qui dessine ensuite l’image. Dans ce montage, le processeur, la puce graphique et la mémoire vidéo ont tous été accélérés. Impossible d’attribuer le résultat au seul processeur à partir de cette démonstration.

Le moddeur évoque aussi environ 50 images par seconde dans inFamous, contre 25 à 30 selon sa référence. Pour mesurer l’avantage dans Gran Turismo 6, le test le plus parlant reprendrait le même circuit, les mêmes voitures et la même résolution sur les deux configurations. La moyenne et les ralentissements en pleine course diraient davantage qu’un seul relevé à l’écran.