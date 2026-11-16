Il installe sa PS5 Pro dans un boîtier PC et la refroidit à l’eau pour GTA 6

La console ressemble à un PC de jeu, avec une tour blanche, des ventilateurs éclairés et deux tuyaux qui remontent vers le haut du boîtier. À l’intérieur, c’est pourtant une PS5 Pro. Le passionné qui signe tituzrulz a transplanté sa console et monté un refroidissement liquide à l’approche de GTA 6. Son afficheur indique 24 °C pour le liquide. Il n’a publié aucune mesure démontrant un gain d’images par seconde dans le jeu.

La carte de la PS5 Pro se cache derrière une plaque

Dans les photos de sa réalisation publiées sur Reddit, on voit surtout les ventilateurs, le bloc de refroidissement et la manette. La carte de la console se trouve derrière la plaque du boîtier. Le créateur identifie la tour comme un Phanteks XT V3. Le circuit tout-en-un Lian Li récupère la chaleur de la puce de la console, qui réunit processeur et partie graphique. Le liquide circule jusqu’au radiateur en haut de la tour, où les ventilateurs évacuent la chaleur.

Le reste de la carte a toujours besoin d’air. Dans les commentaires, tituzrulz indique avoir laissé environ 2,5 cm de dégagement de part et d’autre et ajouté des dissipateurs passifs sur les composants qui chauffent, dont la mémoire vidéo. Il explique aussi travailler sur un conduit imprimé en 3D pour guider l’air d’un ventilateur inférieur vers la carte.

Les 24 °C mesurent le liquide dans le circuit

La valeur visible sur le bloc renseigne sur la température du liquide au moment de la photo. Pour savoir comment la puce se comporte en jeu, il faudrait relever sa température après une session suffisamment longue et la comparer à celle d’une PS5 Pro intacte, dans la même pièce et sur la même séquence. Le créateur ne fournit ni ce relevé ni de comparaison du bruit entre les deux montages.

Ce que le montage change pour GTA 6

Refroidir davantage une puce peut l’aider à tenir sa fréquence si la chaleur la contraignait déjà à ralentir. Il faudrait d’abord montrer que cela arrive sur une PS5 Pro standard dans GTA 6, puis mesurer la cadence dans les mêmes conditions sur la console modifiée. Aucun gain de FPS sur GTA 6 n’est démontré ici. Le refroidissement ne débloque à lui seul aucun mode graphique supplémentaire.

Le créateur explique qu’il a surtout pris plaisir à construire la machine. Sa tour montre jusqu’où l’on peut transformer l’aspect et le refroidissement d’une console tout en gardant le matériel PlayStation à l’intérieur.