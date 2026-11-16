Il fait tourner sa PS5 Pro dans un carton depuis un an, même avec le PlayStation VR2

Dans le carton ouvert, on distingue une carte électronique, des câbles et un ventilateur. C’est tout ce qui reste visible d’une PS5 Pro que son propriétaire dit utiliser depuis un an. Dans son bilan publié sur Reddit en octobre 2026, il raconte qu’il s’en sert encore régulièrement, y compris avec le PlayStation VR2. La photo montre le montage. L’année de fonctionnement repose sur son témoignage.

Une console arrivée sans sa coque

Le propriétaire explique qu’il tient un commerce de prêt sur gage et qu’on lui a apporté une PS5 Pro déjà dépouillée de son boîtier. Le carton est donc devenu le support d’une console dont il avait récupéré les composants. Les photos du bilan publié par le propriétaire montrent comment ils sont disposés.

La console installée dans son carton. Photo : bayareapyro, via Computer Hoy.

Le ventilateur fait plus que souffler dans le carton

Un boîtier de console sert aussi à canaliser l’air. Sur une PS5 Pro assemblée par Sony, le ventilateur pousse l’air dans un trajet prévu autour des éléments qui dissipent la chaleur. Une fois la coque et les conduits retirés, une pièce exposée à l’air libre peut encore mal évacuer sa chaleur. Le propriétaire raconte avoir constaté une montée rapide en température avant de compter sur un ventilateur externe.

Dans cette installation, le ventilateur force l’air à circuler autour des composants exposés. Le carton sert surtout de support et laisse le montage ouvert. Les photos expliquent le principe, mais elles ne donnent ni la température de la puce sous charge ni la vitesse du ventilateur. On ignore donc si la machine fonctionne plus chaud, plus froid ou plus bruyamment qu’une PS5 Pro intacte.

Ce que montre vraiment le retour après un an

L’usage du PS VR2 rend le récit plus intéressant qu’une simple photo prise au démarrage. Selon son propriétaire, la console est restée une machine de jeu dont il se sert, avec un casque branché et des sessions régulières. Ce retour ne mesure toutefois ni les performances, ni la fiabilité d’un autre montage. La carte reste exposée aux chocs et à la poussière, et la circulation de l’air dépend du ventilateur externe.

Le contraste avec les PS5 Pro installées dans des tours refroidies par liquide tient à la démarche. Ici, le propriétaire est parti de composants déjà sortis de leur coque et a trouvé un moyen de continuer à s’en servir. Un an plus tard, son témoignage montre surtout que cette solution de fortune lui a duré bien plus longtemps qu’un simple essai.