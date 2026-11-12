Il fabrique une imprimante 3D avec 92 % de LEGO, et elle imprime vraiment

À première vue, la StudPrint ressemble à une imprimante 3D de bureau posée à côté d’une bobine de filament. Approchez-vous du plateau et les tenons colorés trahissent sa particularité : 92 % de ses composants sont des pièces LEGO, selon le décompte de son constructeur Adam Turaj. La machine a imprimé un petit bateau de test, le 3DBenchy, en environ 1 h 15.

Les briques servent aussi à déplacer la tête d’impression

Turaj a conçu sa machine dans le cadre d’Infill, un défi du Hack Club qui invitait les participants à construire une imprimante pour moins de 350 dollars. Le constructeur a assemblé le châssis et le plateau avec des briques. Il a aussi utilisé des vis LEGO pour transmettre le mouvement sur certains axes. Quand un moteur fait tourner une vis, la rotation se traduit par un déplacement linéaire. La tête peut ainsi suivre le tracé demandé et déposer le filament couche après couche.

Le chiffre de 92 % correspond au nombre de composants répertoriés dans les plans. Une brique compte donc pour une pièce, tout comme un moteur. La machine utilise notamment des moteurs pas à pas, une carte électronique et des supports réalisés sur mesure. Turaj donne sa méthode de calcul dans la documentation de la StudPrint.

Le filament a obligé le constructeur à revoir sa copie

Un des essais les plus instructifs concerne l’extrudeur, la partie qui pousse le filament vers la buse chauffante. Turaj avait prévu de le faire avancer avec des roues LEGO. Dans son journal de construction, il explique que leur prise était trop faible pour vaincre les frottements le long du tube et dans la tête chauffante. Il a remplacé ce système par deux engrenages d’extrusion et un tendeur à ressort. C’est avec la machine modifiée et le logiciel Klipper qu’il a imprimé le bateau.

Le 3DBenchy donne un résultat concret à examiner. Sa cabine et ses ouvertures permettent de repérer des difficultés courantes d’impression, comme les portions que la machine doit déposer dans le vide. Le temps annoncé correspond à cet essai précis. Le plateau de la StudPrint reste dépourvu de chauffage, ce qui limite le choix des filaments dont la première couche peut adhérer correctement.

Les plans sont disponibles pour les curieux

Le dépôt contient les fichiers de conception, la liste des composants et les étapes de fabrication. Pour comprendre la machine, le journal est le meilleur point de départ : on y suit les changements qui ont permis à un assemblage de briques de devenir un appareil capable d’imprimer une pièce.

Photo de la StudPrint : Adam Turaj, galerie du projet.