Sur la façade de ce PC, un petit tenon ressemble à une brique parmi les autres. C’est pourtant le bouton d’allumage. Son constructeur, OkDebate6649, a imaginé un boîtier en briques compatibles avec LEGO en reprenant les lignes de la Steam Machine de Valve. À l’intérieur, il a installé un ordinateur Windows.

Il a changé de carte pour conserver la forme du boîtier

Le créateur raconte dans son sujet sur r/pcmasterrace qu’il comptait utiliser une carte AMD BC-250. Elle était trop longue pour les proportions recherchées. Il est donc passé à une carte mère au format Mini-ITX et un Ryzen 5 5600G. Cette configuration lui sert notamment pour le jeu rétro avec Batocera. Pour les jeux plus exigeants, il explique utiliser une BC-250 ou une PS5 à part.

Le PC en briques d’OkDebate6649, photographié par son créateur.

Les briques maintiennent aussi la carte mère et le ventilateur

En réponse à un lecteur, le constructeur précise que la carte mère et le ventilateur arrière sont calés par les briques elles-mêmes. Il indique avoir ajouté un peu de ruban double face pour sécuriser l’alimentation. Le boîtier lui sert donc à la fois de structure et d’habillage. Le bouton à l’avant est le meilleur détail pour comprendre comment il a intégré les commandes du PC au décor.

Une autre vue du montage d’OkDebate6649. Photo du créateur.

Le montage comprend aussi un écran 4:3, un format adapté à de nombreux jeux anciens. Le créateur l’alimente par un connecteur USB interne de la carte mère, de sorte qu’il s’allume et s’éteint avec l’ordinateur. Ce lien entre l’écran, le boîtier et le bouton donne au montage le comportement d’une petite machine de salon.

Ce que le format impose

Le choix du boîtier a dicté celui des composants. Une carte trop longue aurait obligé le constructeur à revoir le volume du montage, et c’est précisément ce qu’il a évité en partant sur du Mini-ITX. L’auteur ne donne pas de mesures de température ni de performances comparables à celles de la console de Valve. Son projet montre surtout comment assembler un petit PC autour d’une forme choisie à l’avance.