Il ajoute un SSD à sa PS2 Slim sans sacrifier le lecteur DVD : où l’a-t-il caché ?

Soulevez le capot de cette PlayStation 2 Slim. Le lecteur DVD est toujours là. À côté, une découpe donne accès à un SSD M.2 SATA que Tito, de Macho Nacho Productions, a installé à l’intérieur de la console. Avec le kit M2Slim de Seakip Studio, il retrouve ainsi sur une Slim une possibilité de stockage interne associée à la PS2 d’origine, sans condamner la lecture des disques.

Le SSD se loge à côté du lecteur, sous le même capot

L’adaptateur prend place dans la zone du lecteur optique. Le SSD reste accessible en ouvrant la trappe. Le gain se voit surtout de l’extérieur : le stockage tient dans le boîtier, sans disque qui pend derrière la console. La démonstration de Tito montre où se loge l’adaptateur et ce qu’il faut modifier pour lui faire de la place.

Démonstration de Tito, Macho Nacho Productions.

Le format M.2 règle un problème de place

M.2 désigne ici la forme du support, et SATA son interface. Un SSD NVMe qui lui ressemble ne convient pas. Le kit accepte des modèles SATA 2280. L’ancienne interface de la console reste le goulet d’étranglement. L’intérêt est donc d’intégrer un stockage compact et accessible, sans promettre des temps de chargement comparables à ceux d’une console moderne.

Les pièces du kit M2Slim. Crédit : Seakip Studio.

Toutes les PS2 Slim ne peuvent pas en profiter

Le projet vise les références SCPH-700XX. Ce numéro se vérifie sur l’étiquette de la console avant même de chercher un SSD. La modification nécessite de la microsoudure et une découpe du boîtier. Une coque de remplacement permet de conserver celle d’origine si l’aspect de collection compte. Enfin, la démonstration ne vaut pas disponibilité en France : le projet a été présenté sans offre de livraison directe vers l’Union européenne à ce stade.