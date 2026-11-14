Il achète une RTX 3090 d’occasion, l’ouvre et tombe sur une Radeon découpée

Sur la table de Blighted Agent, le refroidisseur porte bien l’inscription RTX 3090. Le passionné pensait récupérer une carte Nvidia incomplète pour un autre projet. En soulevant le dissipateur, il découvre un morceau de Gigabyte Radeon R9 280, découpé pour rentrer dans la coque.

Ce que cachait le refroidisseur Nvidia

Le vendeur avait prévenu que le processeur graphique et la mémoire risquaient de manquer. L’acheteur cherchait surtout un circuit imprimé exploitable. Plusieurs détails lui ont mis la puce à l’oreille : le cache du connecteur NVLink était collé et les ouvertures réservées aux sorties vidéo et à l’alimentation étaient vides. Une fois la coque retirée, les bords sciés de la carte et les emplacements sans puces mémoire sont apparus.

Le circuit découvert pendant le démontage. Crédit : Blighted Agent.

Le circuit est celui d’une Radeon ancienne génération et ne peut donc pas servir de base pour remettre une RTX 3090 en état. Blighted Agent a filmé la découverte et expliqué pourquoi il abandonnait la réparation.

Le démontage original filmé par Blighted Agent.

Ce qu’on peut vérifier avant de payer une carte d’occasion

Pour une carte vendue comme fonctionnelle, demandez une photo de l’étiquette et des connecteurs, puis un essai qui montre que le système reconnaît le modèle et que la carte affiche une image en charge. Demandez si la vidéo du test montre bien l’exemplaire vendu. En cas d’achat à distance, privilégiez un paiement qui prévoit une protection acheteur et conservez l’annonce et les échanges.

Pour une carte vendue pour pièces, posez une question plus précise : quelle pièce est encore présente et dans quel état ? Un dissipateur identifiable et un circuit compatible peuvent avoir deux valeurs très différentes. Ici, le démontage établit ce que contenait l’objet. Il ne permet pas de déterminer qui a réalisé le montage ni à quel moment.