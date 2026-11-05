Il a passé plus de dix ans seul sur Faraway, un jeu où l’on dessine des constellations

Dans Faraway, vous pilotez une étoile filante. Pour prolonger son voyage, vous reliez les étoiles qu’elle croise et dessinez vos propres constellations. Steph Thirion, le créateur d’Eliss, a développé ce jeu seul pendant plus de dix ans. Annapurna Interactive le publie le 5 novembre.

Chaque constellation vous fait gagner du temps

Relier les étoiles rapporte de l’énergie et des points. Vous pouvez viser les plus accessibles pour prolonger votre vol ou prendre des risques pour améliorer votre score. L’univers se forme autour de vous et le rythme s’accélère à mesure que vous progressez.

Le mode sans fin côtoie 16 niveaux de réflexion conçus à la main. On y apprend les gestes dans des situations précises, loin de la course au score.

Sur Switch et Switch 2, les sauvegardes sont séparées

Le jeu est proposé sur les deux générations de Switch ainsi que sur PS5, Xbox Series et PC. Le français figure parmi les langues de la version Switch. Nintendo précise que la version Switch 2 possède des sauvegardes incompatibles avec celles de l’autre édition. Ce détail compte si vous jouez encore sur les deux consoles.

Sur la première Switch, Nintendo annonce 397 Mo à télécharger et une classification PEGI 3. Le jeu se joue seul et accepte l’écran tactile, la manette Pro et les trois modes de jeu de la console. Le nuage de sauvegarde est pris en charge sur cette édition avec Nintendo Switch Online.

Sources : Annapurna Interactive et Nintendo France.

Image : illustration.