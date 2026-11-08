Installer une IA locale sur Windows : mémoire nécessaire, choix du modèle, documents et limites du fonctionnement sans connexion.

Une IA sur votre PC sans abonnement : ce qu’il faut pour discuter sans connexion

Votre PC peut faire tourner un assistant conversationnel sans abonnement et sans envoyer chaque question à un serveur. Avec LM Studio, on télécharge un modèle d’IA, on le charge sur l’ordinateur puis on discute avec lui. La connexion devient facultative pour cette conversation locale. Le vrai choix à faire avant de commencer concerne la mémoire disponible : un modèle trop lourd peut rendre l’expérience pénible.

Ce fonctionnement convient notamment pour reformuler un texte, préparer un plan ou interroger ses propres notes. Il ne transforme pas pour autant un portable ordinaire en équivalent des meilleurs services en ligne. Voici comment démarrer sans choisir, dès le premier téléchargement, un modèle disproportionné.

Vérifiez d’abord la mémoire, pas seulement le nom du processeur

Pour Windows, les recommandations de LM Studio indiquent au moins 16 Go de RAM et une carte graphique disposant d’au moins 4 Go de mémoire dédiée. Sur les PC x64, le processeur doit prendre en charge les instructions AVX2. Les machines ARM compatibles sont également prises en charge.

Ce sont des repères de configuration, pas la promesse que n’importe quel modèle sera fluide. La RAM du PC et la mémoire vidéo de la carte graphique sont deux ressources différentes : une machine équipée de 16 Go de RAM n’a pas automatiquement 16 Go disponibles pour son GPU.

Le nombre de paramètres donne une première indication. Un modèle de 7 ou 8 milliards de paramètres constitue une piste plus raisonnable pour débuter qu’un modèle de plusieurs dizaines de milliards, mais sa taille compressée et la mémoire nécessaire restent à vérifier. Dans son essai du 22 octobre, Windows Central utilisait un modèle de 27 milliards de paramètres sur un portable particulièrement puissant : ce choix ne doit pas servir de réglage universel.

Installez l’application, puis téléchargez un petit modèle

Ouvrez la page officielle de téléchargement. Repérez la section LM Studio : le site présente aussi Bionic, une autre interface de l’éditeur. Pour suivre ce guide, choisissez bien l’application LM Studio et la version correspondant à Windows et à votre architecture. Dans l’application, allez dans Discover, l’espace de recherche des modèles. Les familles proposées incluent notamment Qwen, Mistral et Gemma. Commencez par un modèle conversationnel adapté au français, de taille modeste, plutôt que par celui qui affiche le plus gros nombre. Examinez les variantes avant de lancer le téléchargement. Une même référence peut exister dans plusieurs formats et niveaux de compression. Vérifiez aussi l’espace libre sur le SSD : les fichiers restent sur le PC après utilisation.

Les mentions comme Q4 désignent une quantification. Elle réduit la place occupée par les données du modèle, au prix d’un compromis possible sur la qualité. Une variante 4 bits peut donc être plus facile à faire tenir en mémoire qu’une variante moins compressée du même modèle. Cela ne signifie pas que tous les modèles portant Q4 demandent la même quantité de RAM.

Laissez l’application terminer le téléchargement. Le premier lancement peut également nécessiter la récupération du moteur qui exécutera le modèle : mieux vaut effectuer toute cette préparation avant un trajet sans connexion.

Un fichier téléchargé doit encore être chargé pour répondre

Dans Chat, ouvrez le sélecteur de modèles et choisissez celui que vous venez de récupérer. Le chargement réserve la mémoire nécessaire à son fonctionnement. Vous pouvez ensuite poser une question simple en français, puis demander une reformulation ou une liste de points à partir d’un court texte.

Pour évaluer l’intérêt de l’outil, donnez-lui une tâche dont vous connaissez la réponse : par exemple, extraire trois dates d’une note. Vous pourrez ainsi vérifier à la fois la fidélité au document et le temps d’attente. Une réponse élégante qui ajoute une date absente du texte n’est pas un résultat satisfaisant.

Si le PC ralentit fortement ou si le modèle ne tient pas en mémoire, choisissez un modèle plus léger et réduisez la longueur du contexte chargé. Le contexte correspond à ce que l’IA doit conserver pour traiter la conversation et les documents. Il consomme lui aussi de la mémoire : multiplier les pièces jointes n’est pas gratuit pour la machine. L’exécution sur le processeur est possible, mais peut être nettement plus lente qu’une accélération graphique adaptée.

Ce qui reste sur le PC, et ce qui a encore besoin d’Internet

Selon la documentation du fonctionnement hors ligne, les conversations avec un modèle téléchargé et le traitement local des documents peuvent fonctionner sans Internet. Les recherches de nouveaux modèles, leurs téléchargements, les moteurs supplémentaires et les mises à jour ont, eux, besoin d’une connexion.

Vous pouvez joindre un fichier PDF, Word ou texte à une discussion. Pour un document long, l’application peut rechercher des passages pertinents plutôt que transmettre tout son contenu au modèle. Posez donc une question précise et contrôlez le passage concerné dans l’original : l’outil ne garantit pas une lecture exhaustive ni une réponse exacte.

« Local » décrit le traitement choisi, pas toutes les fonctions de tous les logiciels de l’éditeur. Bionic propose également des services cloud optionnels. Vérifiez toujours quel modèle est sélectionné et où il s’exécute avant de lui confier un document sensible. Les conversations enregistrées sur l’ordinateur doivent par ailleurs être protégées comme les autres fichiers du PC.

Pour une synthèse de vos notes ou un premier brouillon, cette installation peut suffire. Pour connaître une actualité récente, il faudra lui fournir une source à jour : un modèle téléchargé ne consulte pas spontanément le Web et peut produire une réponse fausse avec assurance. Le bon premier objectif est donc modeste et vérifiable : obtenir une aide utile sur vos propres textes, puis comparer son résultat à ce que vous lui avez réellement donné.