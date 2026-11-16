HyperOS : le correctif de novembre arrive sur les POCO X7 et Redmi Note 14 Pro 5G

Le POCO X7 et le Redmi Note 14 Pro 5G font partie des premiers appareils sur lesquels le correctif de sécurité de novembre 2026 a été repéré. Pour les exemplaires équipés du logiciel européen, la version à surveiller est OS3.0.305.0.WOOEUXM. Elle reste sous HyperOS 3 et Android 16. Son apparition dans les relevés ne permet pas encore de conclure à une diffusion générale en France.

Les premiers modèles et leurs numéros de version

Quatre versions ressortent dans le relevé des mises à jour de novembre. Le tableau distingue les canaux, car une version destinée à Taïwan ou au marché mondial ne correspond pas forcément au logiciel de votre appareil acheté en France.

Appareil Canal Version POCO X7 et Redmi Note 14 Pro 5G Europe (EEE) OS3.0.305.0.WOOEUXM POCO F6 Pro Global OS3.0.306.0.WNKMIXM Xiaomi 13T Pro Taïwan OS3.0.306.0.WMLTWXM Redmi Pad SE 4G Global OS3.0.306.0.WHYMIXM

Les références chinoises Redmi K70 et Redmi K60 Ultra peuvent apparaître à côté des noms POCO F6 Pro et Xiaomi 13T Pro dans les relevés. Cela ne signifie pas que les numéros Global ou Taïwan du tableau ont été distribués sur les versions chinoises de ces appareils. Le modèle et le canal doivent correspondre tous les deux.

Ce que reçoit un POCO X7 européen

Le journal de mise à jour mentionne le correctif de sécurité Android de novembre et des améliorations de stabilité pour le POCO X7 et le Redmi Note 14 Pro 5G. Il ne détaille pas de nouvelle fonction. L’archive de la version européenne classe ce paquet en diffusion stable limitée. Un téléphone compatible peut donc encore afficher le correctif d’octobre alors qu’un autre a déjà reçu celui de novembre.

Le nom complet compte : cette version vise le Redmi Note 14 Pro 5G et le POCO X7. Le Redmi Note 14 Pro 4G, le Redmi Note 14 Pro+ 5G et le POCO X7 Pro ont leurs propres versions. De même, le suffixe EUXM indique le canal européen. Une variante MIXM correspond au canal mondial et TWXM à Taïwan.

Ouvrez Paramètres → À propos du téléphone puis touchez la vignette Xiaomi HyperOS et lancez la recherche de mises à jour. Comparez la référence complète affichée avec celle de votre modèle. Pour connaître le niveau de sécurité installé, utilisez la recherche des paramètres avec les mots mise à jour de sécurité. Le numéro d’HyperOS et la date du correctif sont deux informations distinctes.

Le calendrier mondial de Xiaomi pour HyperOS 4 place le POCO X7 et le Redmi Note 14 Pro 5G dans la vague à partir de décembre. Le correctif de novembre peut donc arriver pendant que vous êtes encore sous HyperOS 3. Si l’outil de mise à jour ne propose rien, attendez que le paquet soit offert à votre appareil sur son canal habituel.