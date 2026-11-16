HyperOS : le correctif de novembre arrive sur les POCO X7 et Redmi Note 14 Pro 5G

Le POCO X7 et le Redmi Note 14 Pro 5G font partie des premiers appareils sur lesquels le correctif de sécurité de novembre 2026 a été repéré. Pour les exemplaires équipés du logiciel européen, la version à surveiller est OS3.0.305.0.WOOEUXM. Elle reste sous HyperOS 3 et Android 16. Son apparition dans les relevés ne permet pas encore de conclure à une diffusion générale en France.
Les premiers modèles et leurs numéros de version
Quatre versions ressortent dans le relevé des mises à jour de novembre. Le tableau distingue les canaux, car une version destinée à Taïwan ou au marché mondial ne correspond pas forcément au logiciel de votre appareil acheté en France.
|Appareil
|Canal
|Version
|POCO X7 et Redmi Note 14 Pro 5G
|Europe (EEE)
|OS3.0.305.0.WOOEUXM
|POCO F6 Pro
|Global
|OS3.0.306.0.WNKMIXM
|Xiaomi 13T Pro
|Taïwan
|OS3.0.306.0.WMLTWXM
|Redmi Pad SE 4G
|Global
|OS3.0.306.0.WHYMIXM
Les références chinoises Redmi K70 et Redmi K60 Ultra peuvent apparaître à côté des noms POCO F6 Pro et Xiaomi 13T Pro dans les relevés. Cela ne signifie pas que les numéros Global ou Taïwan du tableau ont été distribués sur les versions chinoises de ces appareils. Le modèle et le canal doivent correspondre tous les deux.
Ce que reçoit un POCO X7 européen
Le journal de mise à jour mentionne le correctif de sécurité Android de novembre et des améliorations de stabilité pour le POCO X7 et le Redmi Note 14 Pro 5G. Il ne détaille pas de nouvelle fonction. L’archive de la version européenne classe ce paquet en diffusion stable limitée. Un téléphone compatible peut donc encore afficher le correctif d’octobre alors qu’un autre a déjà reçu celui de novembre.
Le nom complet compte : cette version vise le Redmi Note 14 Pro 5G et le POCO X7. Le Redmi Note 14 Pro 4G, le Redmi Note 14 Pro+ 5G et le POCO X7 Pro ont leurs propres versions. De même, le suffixe EUXM indique le canal européen. Une variante MIXM correspond au canal mondial et TWXM à Taïwan.
Comment vérifier le correctif sur votre téléphone
Ouvrez Paramètres → À propos du téléphone puis touchez la vignette Xiaomi HyperOS et lancez la recherche de mises à jour. Comparez la référence complète affichée avec celle de votre modèle. Pour connaître le niveau de sécurité installé, utilisez la recherche des paramètres avec les mots mise à jour de sécurité. Le numéro d’HyperOS et la date du correctif sont deux informations distinctes.
Le calendrier mondial de Xiaomi pour HyperOS 4 place le POCO X7 et le Redmi Note 14 Pro 5G dans la vague à partir de décembre. Le correctif de novembre peut donc arriver pendant que vous êtes encore sous HyperOS 3. Si l’outil de mise à jour ne propose rien, attendez que le paquet soit offert à votre appareil sur son canal habituel.
Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.