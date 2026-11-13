HyperOS 4 sur Xiaomi 15 et POCO F7 : où en est la vague de mi-novembre ?

Votre Xiaomi 15 ou POCO F7 indique qu’il est encore à jour sous HyperOS 3 ? Au 13 novembre, les deux familles figurent dans la vague mondiale de mi-novembre, mais le suivi des fichiers régionaux ne montrait encore aucune version stable européenne pour les sept modèles concernés lors du relevé du matin.

Les sept modèles concernés par la vague

Le calendrier officiel de Xiaomi donne une fenêtre de début, commune aux sept modèles. La colonne de droite porte sur la branche logicielle européenne, dite EEA.

Modèle Fenêtre officielle Stable EEA repérée le 13 novembre Xiaomi 15 Mi-novembre Aucune repérée Xiaomi 15 Ultra Mi-novembre Aucune repérée Xiaomi 15T Mi-novembre Aucune repérée Xiaomi 15T Pro Mi-novembre Aucune repérée POCO F7 Mi-novembre Aucune repérée POCO F7 Pro Mi-novembre Aucune repérée POCO F7 Ultra Mi-novembre Aucune repérée

Pourquoi des versions circulent déjà pour le POCO F7 Pro

Des préparations ont été repérées pour l’Indonésie, la Russie et Taïwan. Elles documentent le travail sur ces branches. Une version de test, une diffusion pilote et une mise à jour stable proposée sur un téléphone français correspondent à trois situations différentes. Xiaomi précise que la région, l’opérateur et le modèle peuvent faire varier la date. La date du 15 novembre évoquée pour les Xiaomi 15 en Chine ne fixe donc pas le calendrier français.

Vérifier ce que votre téléphone vous propose

Ouvrez Paramètres → À propos du téléphone → Xiaomi HyperOS → Rechercher les mises à jour. Relevez le modèle exact et le numéro complet de version. Si une mise à jour apparaît, regardez son numéro et ses notes : un correctif proposé à un téléphone sous HyperOS 3 peut encore appartenir à HyperOS 3. Pour un appareil importé, comparez avec le suivi de sa branche logicielle. L’assistance Xiaomi détaille le parcours.