HyperOS 4 : quand votre Redmi Note 14, 15 ou 17 recevra-t-il la mise à jour ?

Dans le calendrier HyperOS 4, « Redmi Note » ne désigne pas un seul téléphone. Xiaomi distingue les modèles 4G et 5G et les variantes Pro et Pro+. Pour savoir quelle fenêtre vous concerne, prenez le temps de relever la référence complète. Le numéro de la gamme ne donne qu’une partie de la réponse.

Le calendrier mondial donne des exemples concrets

Le tableau officiel de Xiaomi place les Redmi Note 15 et Redmi Note 15 5G dans la vague commençant début novembre, avec leurs variantes Pro citées séparément. Le constructeur rattache les Redmi Note 17 et Redmi Note 17 5G à la fenêtre de mi-novembre, et les Redmi Note 14 et Note 14 5G à décembre. Deux générations différentes peuvent donc se retrouver dans un ordre inattendu. Même quand les deux versions 4G et 5G sont dans la même vague, leur déploiement effectif peut tout de même se faire par lots distincts.

Dans Paramètres → À propos du téléphone, relevez le nom et le numéro de modèle. Les indications de la boîte ou de la facture peuvent préciser le suffixe quand l’écran affiche un nom raccourci. Le code logiciel complet est aussi utile dans le cas d’un téléphone importé. Le simple fait d’avoir une carte SIM 5G ne démontre pas quelle variante du téléphone vous possédez.

Revenez ensuite à la vignette HyperOS pour vérifier ce qui est proposé sur votre appareil. Les dates du tableau marquent le début d’une diffusion progressive. Si votre référence figure dans la fenêtre annoncée mais que le téléphone ne propose rien, cela ne suffit pas à identifier un retard local ni à parler de téléphone abandonné.