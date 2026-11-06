HyperOS 4 : pourquoi votre Xiaomi à jour peut encore chercher ses photos à l’ancienne

Le calendrier HyperOS 4 et la recherche IA de la galerie obéissent à des critères différents. Voici comment les distinguer.

Votre téléphone affiche HyperOS 4, mais la Galerie ne retrouve pas les photos à partir d’une description comme vous l’espériez. La mise à jour du système et la recherche IA de la Galerie suivent deux critères différents. Xiaomi publie un calendrier pour le premier et assortit la seconde de restrictions de modèle, de langue et de région.

Le calendrier répond à une seule question

Sur sa page HyperOS 4, Xiaomi répartit ses appareils en vagues et rappelle que les dates peuvent varier selon le pays, le modèle ou l’opérateur. Ce calendrier aide à savoir quand attendre le système sur une variante mondiale. Dans les notes de la même page, la recherche IA est réservée à certains appareils, langues et régions. Une présence dans la première vague ne garantit donc pas que la recherche par description sera disponible dès l’installation.

La nuance compte en France. Xiaomi ne fournit pas sur cette page de tableau croisant tous les appareils et toutes les langues pour la Galerie. Une démonstration filmée dans une autre langue ne suffit pas à conclure que votre appareil peut déjà interpréter les mêmes requêtes en français.

Trois vérifications avant de conclure à un bug

Vérifiez la version dans À propos du téléphone et relevez le nom exact de votre modèle. Contrôlez ensuite si une mise à jour de la Galerie est proposée dans le mécanisme de mise à jour des applications système de votre appareil. Enfin, ouvrez la Galerie Xiaomi, plutôt que Google Photos, et cherchez l’option que Xiaomi nomme AI Gallery Search dans sa présentation internationale. Les intitulés locaux peuvent varier.

Si une recherche par description est proposée, essayez une requête simple sur quelques photos dont vous connaissez le contenu, par exemple « vélo rouge ». Si vous ne voyez que les options de recherche habituelles, l’absence de la fonction ne prouve pas que votre mise à jour a échoué. Continuez à utiliser les albums et le classement par date. La confirmation à attendre concerne précisément votre modèle et votre langue, sans avoir à changer de région pour faire apparaître l’option.