HyperOS 4 ou One UI 9 : 5 différences à connaître avant de passer de Xiaomi à Samsung

Passer d’un Xiaomi à un Galaxy change le panneau de raccourcis, les outils d’IA et la manière de récupérer ses données. Avant de choisir, comparez les fonctions des deux modèles précis que vous envisagez : deux téléphones équipés de la même interface peuvent avoir des options différentes.

Illustration Menow inspirée des écrans HyperOS 4 et One UI 9.

À vérifier HyperOS 4 One UI 9 Personnalisation Effets visuels, écran de verrouillage et widgets selon le modèle Panneau rapide, curseurs et cartes Now Brief selon le modèle IA HyperAI : écriture, retouche et outils compatibles Galaxy AI : suggestions contextuelles, résumés et recadrage selon le Galaxy Confidentialité Traitement local ou distant selon la fonction Protections Knox et traitements variables selon la fonction Productivité Notes et enregistrements avec des fonctions IA selon l’appareil Samsung DeX sur les appareils compatibles Transfert Mi Mover pour un transfert vers un Xiaomi compatible Smart Switch pour un transfert vers un Galaxy

1. Les raccourcis qu’on utilise tous les jours changent

Xiaomi met en avant les effets de transparence et les possibilités de personnalisation. Samsung insiste sur le panneau rapide et sur les cartes Now Brief. Si vous changez souvent la luminosité ou le volume, regardez comment ces curseurs se placent sur le Galaxy envisagé. Pour une montre ou des écouteurs, vérifiez séparément les fonctions qui passent par une application de la marque.

2. Une fonction d’IA peut dépendre du modèle et de la langue

HyperAI propose notamment des fonctions d’écriture et de retouche. Galaxy AI ajoute selon l’appareil des suggestions contextuelles, des résumés et des outils vidéo. Avant l’achat, vérifiez la fonction précise qui vous intéresse, sa prise en charge du français et l’éventuelle nécessité d’une connexion.

3. La confidentialité se vérifie outil par outil

Les deux marques utilisent des protections propres à leur écosystème. Pour un résumé, une transcription ou une retouche, vérifiez si le traitement se fait sur le téléphone ou sur un serveur. La réponse peut changer d’une fonction à l’autre, même sur le même appareil.

4. Pour travailler sur un écran externe, vérifiez la compatibilité DeX

Si vous branchez régulièrement votre téléphone à un écran, vérifiez que le Galaxy envisagé accepte Samsung DeX et le mode de connexion voulu. Si vous travaillez surtout depuis le téléphone, comparez plutôt la transcription et les résumés dans vos applications de notes ou d’enregistrement, en vérifiant les langues prises en charge.

Le calendrier mondial HyperOS fonctionne par vagues. Chez Samsung aussi, la disponibilité varie selon le Galaxy et le marché. Consultez la version livrée et la durée de suivi annoncée pour la référence française exacte. Une date de déploiement ne dit pas combien d’années de correctifs il reste.

5. Vérifiez vos données avant d’effacer votre Xiaomi

Vers un Galaxy, ouvrez Paramètres > Comptes et sauvegarde pour retrouver Smart Switch. Un câble est pratique si vous transférez beaucoup de vidéos. Vérifiez les photos récentes, les conversations et l’accès à vos comptes avant la remise à zéro. WhatsApp, les applications bancaires et les codes de connexion peuvent demander leur propre procédure. Dans l’autre sens, Xiaomi documente Mi Mover pour transférer des données vers un Xiaomi compatible.