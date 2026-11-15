HyperOS 4 : la mise à jour a disparu ? Voici quoi vérifier sur votre Xiaomi

Vous aviez vu une mise à jour HyperOS 4 sur votre Xiaomi, puis l’écran de mise à jour affiche que votre téléphone est à jour. Avant toute manipulation, vérifiez la version installée et la présence de la mise à jour dans les paramètres. Un changement de notification et un arrêt du déploiement sont deux situations différentes.

Regardez d’abord ce qui est installé

Ouvrez Paramètres → À propos du téléphone, puis touchez la vignette Xiaomi HyperOS pour consulter le numéro complet et vérifier les mises à jour. Si l’écran indique déjà HyperOS 4, la disparition de la notification est compatible avec une installation effectuée. Si vous avez encore HyperOS 3, relevez le numéro de version complet et la référence commerciale précise, avec son éventuel suffixe 5G.

Une mise à jour peut être retirée en cours de diffusion

Dans son aide française consacrée aux échecs de mise à jour OTA, Xiaomi recommande notamment de vérifier si le paquet est toujours diffusé. C’est une possibilité documentée, à distinguer d’une interruption générale confirmée. Si le téléphone signale un échec de téléchargement, vérifiez le Wi-Fi, l’espace disponible et rechargez l’appareil avant une nouvelle tentative depuis les paramètres.

Si les paramètres ne proposent plus rien

Consultez le calendrier Xiaomi HyperOS 4 pour retrouver votre modèle. Le début d’une vague mondiale ne fixe pas une date individuelle en France. Conservez le code de version et, si possible, une capture du message initial pour l’assistance Xiaomi. Le diagnostic sera plus utile que l’installation d’un fichier trouvé en ligne, où une variante ou une région différente peut être indiquée sous un nom très proche.