HyperOS 4 : 3 raisons de ne pas installer immédiatement la version bêta sur votre Xiaomi

HyperOS 4 suscite déjà beaucoup d’intérêt chez les utilisateurs de Xiaomi, Redmi et POCO. Pourtant, recevoir la possibilité de tester une nouvelle version du système ne signifie pas forcément qu’il faut l’installer immédiatement. Entre les applications incompatibles, les bugs et les difficultés pour revenir à HyperOS 3, la version bêta comporte plusieurs risques qu’il vaut mieux connaître avant de se lancer.

1. Certaines applications peuvent ne plus fonctionner correctement

La première raison de patienter concerne la compatibilité des applications. Une version bêta d’HyperOS 4 reste un logiciel en développement, qui n’a pas encore bénéficié de toutes les corrections prévues pour la version stable.

Dans les consignes de son programme bêta mondial HyperOS 4, Xiaomi avertit que certaines applications tierces peuvent rencontrer des dysfonctionnements.

Ce risque concerne particulièrement les applications qui utilisent des fonctions sensibles du système, comme les autorisations de sécurité, les notifications ou l’exécution en arrière-plan.

Les utilisateurs doivent donc être particulièrement prudents avec leurs applications bancaires, outils professionnels, messageries et applications d’authentification.

Il ne s’agit pas d’une incompatibilité générale : la plupart des applications peuvent parfaitement continuer à fonctionner. Mais si une seule application indispensable rencontre un problème, l’utilisation quotidienne du smartphone peut rapidement devenir compliquée.

2. La batterie et les performances peuvent être moins stables

Une autre raison de ne pas se précipiter concerne les performances. Une version bêta peut présenter des ralentissements, une consommation de batterie irrégulière ou des problèmes d’affichage qui seront corrigés progressivement.

Il faut toutefois distinguer deux situations.

Après une mise à jour importante, le téléphone peut consommer davantage d’énergie pendant que le système réorganise ses fichiers et optimise les applications. Ce phénomène est généralement temporaire.

En revanche, une version bêta peut également contenir de véritables anomalies logicielles responsables d’une consommation excessive ou d’une surchauffe persistante.

Si votre Xiaomi vous accompagne toute la journée pour travailler, naviguer ou utiliser le GPS, une autonomie imprévisible peut devenir particulièrement gênante.

Avant de rejoindre le programme, mieux vaut donc consulter les retours d’utilisateurs possédant exactement le même modèle et la même version régionale du téléphone.

3. Revenir à HyperOS 3 peut être beaucoup plus compliqué que prévu

C’est probablement le risque le moins connu. Contrairement à une simple application, une mise à jour du système ne se désinstalle pas en quelques secondes.

Xiaomi précise qu’un retour depuis HyperOS 4 bêta vers HyperOS 3 nécessite une opération de réinstallation du firmware, généralement appelée flash.

Cette manipulation peut entraîner l’effacement des données personnelles et nécessite des précautions techniques particulières.

Le constructeur recommande de solliciter un centre de service agréé lorsque l’utilisateur doit revenir à une ancienne version.

Autrement dit, si vous installez HyperOS 4 et découvrez qu’une application importante ne fonctionne plus, vous ne pourrez pas forcément restaurer HyperOS 3 depuis les paramètres habituels.

Une sauvegarde complète avant l’installation reste donc essentielle, mais elle ne garantit pas à elle seule un retour simple vers l’ancien système.

Quels utilisateurs devraient attendre la version stable d’HyperOS 4 ?

La version bêta s’adresse avant tout aux personnes qui souhaitent découvrir les nouveautés en avance, signaler des bugs et accepter d’éventuels dysfonctionnements.

Pour les autres, la prudence est préférable, notamment si :

Votre Xiaomi est votre seul smartphone .

. Vous utilisez quotidiennement des applications bancaires ou professionnelles.

Vous avez besoin d’une autonomie fiable toute la journée.

Vous ne souhaitez pas effectuer de manipulations techniques pour restaurer le système.

Les propriétaires d’un deuxième smartphone peuvent envisager plus sereinement le programme bêta, à condition de respecter les consignes officielles de Xiaomi.

Pour rechercher une mise à jour officielle, ouvrez Paramètres > À propos du téléphone > Xiaomi HyperOS, puis lancez la recherche de mises à jour.

La disponibilité dépend du modèle, de la région et du calendrier de déploiement. Tous les Xiaomi, Redmi et POCO ne reçoivent donc pas HyperOS 4 au même moment.

Évitez les fichiers d’installation provenant de sources inconnues, notamment lorsqu’ils sont destinés à une version chinoise ou à un modèle différent du vôtre.

Installer HyperOS 4 dès maintenant peut être intéressant pour découvrir ses nouveautés, mais attendre une version stable reste généralement plus raisonnable sur un téléphone utilisé quotidiennement. Vous profiterez ainsi d’un système ayant bénéficié de davantage de corrections, sans vous exposer inutilement aux contraintes d’une version expérimentale.