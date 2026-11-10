Huawei Pura X Max devant l’iPhone Duo : une différence majeure se cache derrière ces chiffres

Le Pura X Max dépasse l’iPhone Duo dans une estimation chinoise, mais les volumes couvrent 191 jours contre 10. Ce que ce classement permet réellement de comparer.

Le Huawei Pura X Max dépasserait le million d’unités dans un relevé chinois consacré aux pliables à écran large, devant l’iPhone Duo. Les chiffres relayés le 9 novembre par Huawei Central sont attribués à l’informateur Digital Chat Station. Le détail décisif apparaît dans un relais chinois du tableau : 191 jours de commercialisation pour le Huawei, contre 10 pour l’iPhone. Ce n’est donc pas une comparaison de leur démarrage à durée égale.

Un compteur cumulé mesure ce qui s’est accumulé depuis le lancement. Il ne permet pas de savoir lequel séduit le plus vite : le Huawei a eu plus de six mois pour construire son total, tandis que le relevé ne couvre que les dix premiers jours du Duo.

Un million d’unités face à 264 000, mais pas sur la même durée

Huawei Central rapporte 1,174 million d’unités pour le Pura X Max, contre 264 000 pour l’iPhone Duo et 71 000 pour le Galaxy Z Fold8 Wide. Le média précise que les deux concurrents sont arrivés après le Huawei.

La publication emploie aussi bien la notion de livraisons que celle de ventes selon le modèle. Or un appareil envoyé dans un circuit de distribution n’est pas nécessairement déjà acheté par son utilisateur final. Sans méthode commune et sans dates de début et de fin comparables, transformer ces nombres en parts de marché serait trompeur.

Un relais du tableau publié sur Weibo par 海文同学Pro indique les durées suivantes. Ce relais est consultable ; il ne remplace pas la publication originale attribuée à Digital Chat Station, dont la méthode reste à établir.

Appareil Estimation cumulée du relevé Durée de commercialisation indiquée Huawei Pura X Max 1 174 000 unités 191 jours iPhone Duo 264 000 unités 10 jours Galaxy Z Fold8 Wide 71 000 unités 87 jours

Diviser ces totaux par le nombre de jours ne suffirait pas non plus à désigner un gagnant. Un lancement concentre souvent des précommandes et des premiers achats, alors que les mois suivants correspondent à une autre phase. Il faudrait suivre les mêmes périodes, dans le même marché et avec la même définition des volumes pour comparer les dynamiques.

L’arrivée d’Apple peut aussi attirer l’attention sur les concurrents

Le même article attribue à Richard Yu, dirigeant de Huawei, une hausse de 76 % des ventes du Pura X Max en Chine après le lancement de l’iPhone Duo. La période de référence et les volumes correspondants ne sont pas fournis dans le document consulté.

Une progression simultanée ne suffit pas à prouver que chaque vente supplémentaire vient d’un acheteur ayant renoncé à l’iPhone. Pour l’établir, il faudrait des données sur le choix des clients, les disponibilités, les prix pratiqués et la comparaison avec la période précédente. Le chiffre décrit une affirmation de la marque, pas une enquête sur les motivations des acheteurs.

Pour un acheteur français, le classement ne remplace pas la compatibilité

Les caractéristiques chinoises indiquent un appareil d’environ 229 grammes, épais de 11,2 mm fermé et de 5,2 mm ouvert. Ces caractéristiques décrivent le matériel ; elles ne garantissent pas qu’une version importée conviendra aux applications utilisées en France.

Menow a déjà présenté le Pura X Max parmi les alternatives pliables à l’iPhone Duo, avec les limites de son environnement logiciel et de sa disponibilité. Avant un achat, vérifiez les services indispensables, la garantie applicable et les conditions de réparation. Un classement de volumes chinois ne répond à aucune de ces trois questions.

Photo : 茅野ふたば / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Image redimensionnée et compressée ; adaptation sous la même licence.