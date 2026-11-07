Hozy sur PS5 : même le parquet résiste quand vous le retirez

Dans Hozy, faire levier sous une lame de parquet est une action à part entière. Sur PS5, la gâchette de la DualSense oppose une résistance quand le pied-de-biche force sur la planche. C’est le détail qui donne son caractère à ce jeu de rénovation annoncé pour le 9 novembre sur la console de Sony.

Retaper une pièce avant de la décorer

On commence par remettre les lieux en état. Il faut nettoyer, retirer ce qui doit l’être et préparer la pièce avant de disposer les meubles. Il n’y a pas de chrono à battre. On peut donc prendre le temps de regarder le résultat et de modifier l’agencement avant de passer à la suite.

Dans son annonce sur le PlayStation Blog, tinyBuild détaille le travail sur la manette. La résistance des gâchettes accompagne l’effort du pied-de-biche. Le haut-parleur de la DualSense complète les bruits des outils. La vidéo ci-dessous montre le jeu de base et ses gestes de rénovation. Les effets de la manette sont décrits dans l’annonce PS5.

Ce qu’il reste à faire après les neuf niveaux

Hozy propose neuf niveaux. Le mode Game+ permet de revenir dans les lieux avec des variantes de jour et de nuit. Un mode bac à sable est également prévu pour ceux qui préfèrent expérimenter avec l’aménagement. Si l’attrait principal pour vous est la décoration, c’est ce dernier mode qui mérite le plus d’attention. La campagne donne davantage de place au plaisir de voir une pièce changer au fil des travaux.