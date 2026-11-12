Honor Watch 6 ou Watch 5 : faut-il vraiment s’attendre à passer de 15 à 35 jours ?

Honor affiche 35 jours pour la Watch 6 et 15 jours pour la Watch 5. Le premier chiffre correspond au mode longue durée. En mode normal, Honor annonce 17 jours pour la Watch 6. Pour savoir si le changement vaut le coup, regardez le mode que vous utiliserez et le temps que vous passez réellement avec le GPS actif.

Ce que les scénarios Honor mesurent

Scénario Autonomie annoncée GPS dans le protocole Watch 5, usage typique 15 jours 90 min par semaine Watch 6, mode normal 17 jours 180 min par semaine Watch 6, longue durée 35 jours 60 min par semaine

Le protocole Honor de la Watch 6 réduit aussi le nombre de réveils de l’écran en mode longue durée, ainsi que le temps hebdomadaire consacré aux appels et à la musique. La mesure de la Watch 5 se fait avec un téléphone Honor. Même les 17 et 15 jours reposent donc sur des conditions différentes. Le tableau permet de voir les hypothèses, mais il ne mesure pas le gain sur votre poignet.

Ce que vous devriez comparer avant de remplacer la Watch 5

Si vous suivez deux séances d’une heure par semaine, votre utilisation du GPS dépasse déjà celle du scénario à 35 jours. Si la montre sert surtout aux notifications, au suivi du sommeil et à quelques activités courtes, la longue durée devient plus pertinente. Vérifiez les fonctions actives dans ce mode avant d’en faire votre critère principal.

Le format peut peser autant que la fréquence de recharge. La Watch 5 a un écran rectangulaire, la Watch 6 un cadran rond. Si vous portez la montre la nuit, essayez le boîtier et le bracelet avant de décider. Si la Watch 5 vous tient déjà jusqu’au jour où vous avez l’habitude de la recharger, la promesse à 35 jours ne justifie pas à elle seule le remplacement.

Montage Menow à partir des visuels Honor.