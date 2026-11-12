Honor Watch 5 : les 15 jours d’autonomie tiennent-ils si vous utilisez souvent le GPS ?

Les 15 jours annoncés pour la Honor Watch 5 reposent sur un scénario qui inclut seulement 90 minutes d’exercice avec GPS par semaine. Si vous courez trois fois une heure, vous faites deux fois plus de sport avec localisation que dans ce scénario. Le chiffre de la fiche ne dit donc pas quand vous devrez recharger votre montre.

Ce que le test inclut réellement

Honor indique un test avec un téléphone Honor, le suivi du sommeil, le suivi cardiaque en mode intelligent et des temps définis d’appels Bluetooth et d’écoute de musique. Le détail du protocole Honor donne un point de comparaison. L’écran allumé, les notifications et le temps passé à chercher ou utiliser la position modifient la consommation. Doubler le temps de GPS ne divise pas automatiquement l’autonomie par deux : la montre consomme aussi le reste de la semaine.

Mesurez une semaine qui vous ressemble

Rechargez la montre, notez le pourcentage et utilisez-la comme d’habitude pendant quelques jours. Relevez la batterie avant et après deux séances habituelles, puis comparez les jours avec et sans séance. Gardez le même cadran, les mêmes notifications et le même réglage d’écran pour que la comparaison reste utile. Une sortie plus longue en terrain différent peut dépenser davantage.

Si vous préparez une course ou une randonnée, partez avec une marge au-delà de ce que votre dernière sortie a consommé. Pour un achat, comparez l’autonomie du mode GPS quand elle est documentée séparément, et prenez le chiffre en jours comme une estimation d’usage mixte. C’est ce qui permet de distinguer une montre à recharger chaque semaine d’une montre qui tiendra réellement vos sorties.

Crédit visuel : Honor.