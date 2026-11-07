Honor Robot Phone 2 : le smartphone à caméra mobile aurait déjà un successeur en préparation

Honor préparerait déjà un Robot Phone 2, avec une présentation évoquée entre avril et juin 2027. La piste vient du leaker Smart Pikachu ; elle n’a pas été confirmée par la marque. Son intérêt dépasse le simple renouvellement d’un smartphone : Honor pourrait poursuivre son idée d’une caméra qui bouge physiquement sur le téléphone.

Le modèle photographié en couverture est le premier Robot Phone. Aucun design authentifié de son éventuel successeur n’est établi par cette fuite.

Un mécanisme intégré, pas seulement une stabilisation logicielle

Dans son annonce du premier Robot Phone, le 12 août, Honor décrit un gimbal mécanique à quatre degrés de liberté et les technologies ARRI Image Science. La caméra repose sur un dispositif motorisé plutôt que sur le seul traitement numérique d’une image.

Pour une personne qui filme, la différence recherchée est concrète : permettre au module de se déplacer pour stabiliser le cadre ou accompagner le sujet, sans monter le smartphone entier dans un stabilisateur externe. Cela ne suffit pas à démontrer qu’il remplace une caméra dédiée ; il faut encore comparer les résultats dans les mêmes conditions.

Ce que dit la fuite sur la deuxième génération

La publication de Smart Pikachu reproduite par Android Authority évoque un successeur et un autre appareil portatif, encore mal défini. Un commentaire situe provisoirement la présentation au deuxième trimestre 2027. La coopération avec ARRI serait également poursuivie.

Le texte ne permet pas de retenir un nombre précis de mégapixels : sa traduction donne lieu à plusieurs interprétations. Une fiche technique chiffrée à ce stade ferait passer une ambiguïté pour une caractéristique confirmée.

Une arrivée en France reste à établir

Ni prix français ni distribution européenne ne sont annoncés dans cette fuite. Pour un lecteur intéressé par la vidéo, ce sont pourtant des éléments aussi importants que le mécanisme : disponibilité, garantie et accès aux fonctions doivent être connus avant de comparer l’appareil à un modèle vendu localement.

Le futur téléphone devra aussi répondre à des questions pratiques : encombrement du module, prise en main et autonomie pendant le tournage. La publication actuelle indique qu’Honor envisagerait une suite ; elle ne révèle pas encore les progrès de cette deuxième génération.