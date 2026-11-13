Honor Play20A : son écran au dos vous aide à cadrer vos selfies avec la caméra arrière

Sur le Honor Play20A, un écran de 2 pouces logé dans le bloc photo sert de viseur quand on retourne le téléphone pour prendre un selfie avec la caméra arrière. Dans son essai de la version philippine, Unbox PH l’a aussi utilisé pour voir les notifications et le morceau en cours. Le petit écran n’est pas tactile : son intérêt est de montrer le cadre, sans devoir photographier à l’aveugle.

Un viseur pratique, surtout en plein jour

La dalle de 240 × 296 pixels suffit à vérifier si tout le monde tient dans l’image. L’exemplaire testé dispose d’un capteur principal de 13 Mpx et d’une caméra avant de 5 Mpx. L’essayeur obtient des clichés utilisables avec une bonne lumière, mais relève les limites du téléphone de nuit. Le viseur améliore le cadrage, indépendamment de la qualité du capteur.

Ce que donne le reste du téléphone

À l’avant, l’écran LCD de 6,9 pouces monte à 90 Hz, avec une définition HD+. Le Helio G81, les 4 Go de mémoire et les 64 Go de stockage de la version testée visent les usages courants avec Android Go. Le lecteur microSD fonctionne en même temps que les deux cartes SIM. Le téléphone conserve une prise casque et utilise un seul haut-parleur.

La batterie de 6 000 mAh a tenu près de 18 heures dans le test PCMark d’Unbox PH. Ce chiffre décrit le protocole de l’essayeur. La recharge filaire de 15 W a pris plus de deux heures de 0 à 100 % dans son essai.

Ce qu’il faut vérifier depuis la France

Le prix philippin du test est de 8 999 pesos philippins, soit environ 127 € hors frais d’importation, au taux BCE du 12 novembre 2026. Les configurations peuvent varier d’un marché à l’autre. Une fiche étrangère ne suffit donc pas à établir la caméra, les bandes réseau et la garantie d’un appareil commandé depuis la France. Une commercialisation française reste à confirmer.